United Internet: "Besorgnis über die gegenwärtige Situation bei Tele Columbus"

Der Telekommunikationsanbieter United Internet (unter anderem GMX und Web.de, zudem mit 1&1 Drillisch gerade an der Versteigerung der 5G-Freqzenzen beteiligt) will Tele Columbus genauer auf die Finger schauen. Tele Columbus, mittlerweile im Markt für TV-Kabeldienste und Telefonie sowie Internet-Zugang per TV-Kabel unter der Marke Pÿur aktiv, ist Deutschland drittgrößter Kabelanbieter mit nach eigenen Angaben rund 3,4 Millionen Kunden. Nun "drückt United Internet als größte Einzelaktionärin der Tele Columbus AG ihre Besorgnis über die gegenwärtige Situation bei Tele Columbus aus."

United Internet war Anfang 2016 größter Aktionär des Kabelanbieters geworden; damals hieß es bei der Steigerung der Beteiligung auf 25,11 Prozent, es sei weder eine weitere Aufstockung (und in deren Folge ein Pflichtangebot an die übrigen Aktionäre) noch ein freiwilliges Übernahmeangebot geplant. Als "strategischer Aktionär" werde man "die weitere Entwicklung der Gesellschaft begleiten und von deren Wertsteigerung profitieren".

Schwierige Beteiligung

Mit dem "Profitieren von der Wertsteigerung" ist es nun allerdings nicht so weit her. Tele Columbus musste zuletzt einige Rückschläge verkraften und steckt in einer tiefen Krise. Nach einer Gewinnwarnung Ende August 2018 waren Umsatz und Betriebsergebnis auch im ersten Quartal 2019 rückläufig, das Unternehmen ächzt unter einer hohen Schuldenlast. Hinzu kommt ein hoher Kapitalbedarf für den weiteren Netzausbau.

Im ersten Quartal 2019 war der Umsatz um 2,7 Prozent gesunken, das EBITDA (Gewinn ohne Berücksichtigung von Zinsen, Steuern, Abschreibungen und sonstigen Finanzierungsaufwendungen) ging um 13,1 Prozent zurück.

Neues Aufsichtsgremium

Nun will United Internet den Aufsichtsrat des angeschlagenen Kabelnetzbetreibers neu besetzen lassen. Nachdem im vergangenen Jahr fast das gesamte Management ausgetauscht wurde, sei jetzt auch ein Neuanfang im Aufsichtsgremium bei Tele Columbus dringend erforderlich, teilte United Internet mit. Das im MDax notierte Unternehmen hält mittlerweile knapp 30 Prozent der Anteile.

United Internet schlägt daher den Tele-Columbus-Aktionären bei der Hauptversammlung am 21. Juni sechs Kandidaten vor, von denen bisher nur Susan Hennersdorf in dem derzeit fünfköpfigen Gremium sitzt. Zwei der vorgeschlagenen Kandidaten arbeiten momentan in dem Konzern aus Montabaur, ein weiterer ist der frühere United-Internet-Finanzvorstand Michael Scheeren. (jk)