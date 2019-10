Unitymedia: Ausfall der Dienste im Süden und Westen Deutschlands

Die Kunden des Kabelnetzbetreibers Unitymedia in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen können derzeit die Dienste des Unternehmens nicht nutzen. Am Sonntagvormittag teilte Unitymedia über sein "Hilfe"-Konto bei Twitter mit, dass "unsere Dienste" in den drei Bundesländern im Süden und Westen Deutschlands gestört seien.

Laut Nutzerberichten soll es sich um einen Totalausfall handeln, demnach sind Internet und Telefonie über Kabel betroffen. Das Unternehmen spricht von Störungen in seinem Netz, eine genauere Angabe zur Ursache der Probleme machte Unitymedia nicht. Wie in solchen Fällen obligatorisch, arbeitet die Technik "unter Hochdruck" an der Behebung, und man verspricht, die Kunden mit Neuigkeit auf dem Laufenden zu halten.

Auf Twitter berichten einige Nutzer davon, dass die Störung womöglich bei den DNS-Servern von Unitymedia liegt. Ein Austausch des standardmäßig hinterlegten DNS-Servers gegen einen anderen (etwa von Google – 8.8.8.8 und 8.8.4.4 – oder Cloudflare – 1.1.1.1) bringt offenbar in diesen Fällen Abhilfe.

Schon im Januar dieses Jahres kam es in diesen drei Bundesländern zu einer Störung der Telefonie im Kabelnetz von Unitymedia.

