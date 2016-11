(Bild: Unitymedia)

Ab heute ist "Horizon Go", das mobile TV-Angebot von Unitymedia, auch unter Windows 10 auf PC und Tablets verfügbar.

Das mobile TV-Angebot des Kabelnetzbetreibers Unitymedia mit LIve-TV-Streaming, Mediatheken und Zugriff auf Maxdome ließ sich bislang bereits mit iOS- und Android-Geräten sowie über den Webbrowser nutzen. Nun ist die passende "Horizon Go"-App auch unter Windows 10 auf PC und Tablets verfügbar. Die Benutzeroberfläche der Windows-App erhielt dabei ein vollständig neues Design.

40 HD-Sender

Für Unitymedia-Kunden stehen bis zu 143 TV-Sender via Horizon Go zur Verfügung, darunter 40 in HD. Etwa hundert davon lassen sich auch über Mobilfunk- oder Internetzugänge anderer Anbieter ansehen. Zudem kann man über Horizon Go auf Inhalte des Unitymedia TV-Archivs (Mediatheken der TV-Sender) und Inhalte des Unitymedia Maxdome Paketes zugreifen. Sind bei Live-TV oder Maxdome mehrere Sprachen verfügbar, lässt sich zwischen diesen auch in der App wechseln. Das verfügbare Angebot richtet sich jeweils nach dem gebuchten Kabel-TV-Paket.

In Kombination mit dem Horizon HD Recorder lassen sich Aufnahmen von unterwegs programmieren und Inhalte auf den Fernseher übertragen (Push2TV). Einige Funktionen stehen bislang nur in den Android- und iOS-Versionen bereit, nicht jedoch unter Windows 10. Dazu zählt die Unterstützung von Google Cast und Apple AirPlay zum Senden von Inhalten auf einen TV-Bildschirm, eine Fernbedienung beziehungsweise ein virtuelles Keyboard in Kombination mit dem Horizon HD Recorder/Receiver und eine Social-Sharing-Funktion.

Im Paket oder einzeln

Horizon Go ist Bestandteil vieler 3play- und TV-Paketen von Unitymedia. Darüber hinaus lässt sich Horizon Go auch für 4,99 Euro pro Monat hinzubuchen. Voraussetzung für die Nutzung ist die Aktivierung des Zugangs im Online-Kundencenter. (nij)