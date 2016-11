(Bild: Hillary Clinton)

In den Vereinigten Staaten mehren sich die Rufe nach einer Überprüfung der Präsidentschaftswahlen. Es gebe Indizien, die auf Manipulationen von Wahlcomputern hinweisen sowie den immer noch im Raum stehenden Hacking-Vorwurf gegen Russland.

Eine Reihe von Informatikern und Staatsrechtlern drängt die unterlegene Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hinter den Kulissen, eine erneute Stimmauszählung in drei Bundesstaaten einzufordern. Sie hätten überzeugende Indizien, dass die Ergebnisse in den US-Staaten Wisconsin, Michigan und Pennsylvania durch manipulationen oder Hacking verfälscht sein könnten, zitiert das New York Magazine die Gruppe. Bereits vergangenen Donnerstag hätten die Experten dem Team von Clinton Analysen vorgelegt, demzufolge die Demokratin in Wisconsin in Wahlkreisen, die auf Wahlcomputer setzen, deutlich höher verloren habe als in anderen. In dem US-Bundesstaat, den sie mit 27.000 Stimmen Rückstand verloren hat, könnten ihr dadurch 30.000 verwehrt worden sein.

Mögliche Manipulationen

Die Gruppe habe keine Beweise für Wahlmanipulation gefunden, relativiert das US-Magazin. Aber die verdächtigen Details verlangten nach einer unabhängigen Untersuchung, vor allem nachdem die US-Regierung im Vorfeld der Wahl Russland immer wieder Hackerangriffe vorgeworfen hatte. Gleichzeitig endeten bald die Fristen für die Beantragung einer Untersuchung der Wahlen. Noch sei unklar, ob sich die Clinton-Kampagne den Forderungen anschließen wird. Dem stehe auch entgegen, dass die amtierende US-Regierung gegenwärtig alles daran setze, einen möglichst reibungslosen Übergang an die künftige Regierung unter dem gewählten US-Präsidenten Donald Trump vorzubereiten.

Die Gruppe ist aber nicht die einzige, die eine Nachzählung verlangt: In einem offenen Brief fordern Dutzende Professoren, die sich auf Cybersecurity, Verteidigung und Wahlrecht spezialisiert haben, vom US-Parlament eine Überprüfung. Sie seien "zutiefst besorgt" über die Berichte, dass russische Hacker offenbar die US-Präsidentschaftswahlen haben beeinflussen wollen. Das Land benötige deshalb eine tiefgehende Analyse des Einflusses, den das gehabt habe. Damit wollen sie auch keinem Ergebnis vorgreifen, versichern sie. Aber wenn man jetzt die Augen verschließe gebe das Hackern und anderen künftig quasi grünes Licht für Versuche, die Institutionen der US-Demokratie zu unterminieren.

Ein Gewinner mit weniger Stimmen

Entgegen der allermeisten Umfragen hatte der republikanische Kandidat Donald Trump am 8. November die US-Präsidentschaftswahlen gewonnen und sich dabei auch Bundesstaaten gesichert, die die Clinton-Kampagne als sicher eingestuft hatte. Obwohl er zwar mindestens 1,7 Millionen Stimmen – die Auszählung ist noch immer nicht abgeschlossen – hinter Hillary Clinton blieb, sammelte er genug der nötigen Wahlmänner. Wisconsin, Pennsylvania und das immer noch nicht entschiedene Michigan müssten an Clinton gehen, um das zu ändern. Ob es wirklich zu entscheidenden Unstimmigkeiten gekommen ist, bleibt aber auch unter Experten umstritten. Der Statistiker Nate Silver etwa sieht das ganze kritisch, kennt aber wohl auch nicht alle Details der Analysen. (mho)