Uplay Plus: Auch Ubisoft will seine Spiele im Abo anbieten

Auch Ubisoft bietet seine Spiele nun in einem Abo-Modell an: Uplay Plus heißt die französische Variante zu EAs Origin Access und Microsofts Xbox Game Pass. Im Vergleich zu diesen Abos ist das auf der Spielemesse E3 angekündigte Uplay Plus aber deutlich teurer: 15 Euro im Monat muss man zahlen, um mehr als 100 Ubisoft-Spiele zocken zu können.

Ubisoft rechtfertigt den hohen Preis damit, dass man neben dem Hauptspiel auch alle DLCs und Zusatzinhalte bekommt. Ubisoft ist bekannt dafür, zahlreiche Addons, Erweiterungen und Kosmetikgegenstände für Spiele separat zu veröffentlichen. Wer für Uplay Plus zahlt, bekommt auch direkt Zugang zu den neuesten Ubisoft-Spielen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Ubisoft stellt Uplay Plus vor (Quelle: Ubisoft)

Start am 3. September

Die Bibliothek von Uplay Plus scheint derzeit ausschließlich Titel von Ubisoft zu umfassen – zum Beispiel Assassin's Creed, Anno und Far Cry. Bei anderen Abos bekommt man neben First-Party-Titeln auch einige Spiele anderer Hersteller, Origin Access hat zum Beispiel einige Indie-Titel im Angebot.

Ein weiteres Argument hat Ubisoft aber noch: Uplay Plus lässt sich in Googles Cloud-Gaming-Dienst Stadia integrieren. Alle Spiele aus dem Abo lassen sich also auch über Stadia streamen. Wie genau diese Integration funktionieren wird, ist noch nicht bekannt. Uplay Plus startet am 3. September 2019.

Watch Dogs in London nach dem Brexit

Auf der E3 hat Ubisoft dann gleich etwas neues Futter für Uplay Plus angekündigt. Dazu gehört zum Beispiel Watch Dogs Legion, der dritte Ableger der Open-World-Spielereihe. Dieses Mal hat Watch Dogs mehrere Protagonisten, die sich in einem London nach dem Brexit durchschlagen müssen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Watch Dogs Legion - Gameplay von der E3 2019 (Quelle: Ubisoft)

Ziel des Spielers ist es in Watch Dogs Legion, eine Revolution zu starten. Dafür muss man möglichst viele Spielfiguren für seine Agenda begeistern. Erneut steht das Hacking im Fokus des Spielprinzips, einige Einsatzmöglichkeiten dafür sieht man im Trailer. Watch Dogs Legion soll am 6. März 2020 auf den Markt kommen. (dahe)