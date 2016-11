Die Debatte um ein Zulassungsverbot neuer Autos mit Diesel- und Benzinmotoren vom Jahr 2030 an hat die Industrie aufgeschreckt. Moderne Verbrennungstechnik sei noch lange nicht am Ende, beteuert der Verbandschef.

Neue Ökosprit-Sorten können den Verbrennungsmotor nach Einschätzung von VDA-Chef Matthias Wissmann auch in den nächsten 10 bis 15 Jahren auf Augenhöhe mit alternativen Antrieben halten. "Wir werden auch 2030 noch hocheffiziente Verbrenner brauchen. Und es kann durchaus sein, dass deren Tanks dann mit synthetischen Kraftstoffen gefüllt werden", sagte der Autoverbands-Präsident der Deutschen Presse-Agentur. Solche "e-fuels" hätten nichts mit Sorten wie E10 zu tun, sondern könnten klimaneutral sein – weil sie bei der Produktion genau so viel CO 2 binden wie sie bei der Verbrennung wieder abgeben.



VDA-Präsident Matthias Wissmann: "Wir werden auch 2030 noch hocheffiziente Verbrenner brauchen. Und es kann durchaus sein, dass deren Tanks dann mit synthetischen Kraftstoffen gefüllt werden."

Bild: VDA Diese Kraftstoffe seien aber zum Großteil noch in der Entwicklung. Zudem müssten sie im Fall der Marktreife mit herkömmlichem Benzin und Diesel "kostenmäßig konkurrieren" können. "Man muss immer die gesamte Klimabilanz eines Autos betrachten", meinte Wissmann mit Blick auf Forderungen der Grünen, von 2030 an gar keine Neufahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mehr zuzulassen. "Auch die Quelle des Stroms bei E-Fahrzeugen und das Thema Recycling spielen da eine Rolle."

Politik muss Rahmenbedingungen schaffen

Wissmann bekräftigte seine Ablehnung pauschaler Verbote: "Aus meiner Erfahrung als Forschungs- und Verkehrsminister kann ich sagen: Wenn Politiker oder Bürokraten allein anfingen, Technologie-Entscheidungen zu treffen, war das selten innovativ." Die Politik solle vielmehr Rahmenbedingungen setzen, die "durchaus anspruchsvoll sein können".

Bei der Antriebstechnik seien deutsche Autobauer und -zulieferer gut aufgestellt: "Wir haben die Mehrzahl der weltweiten Patente. Jetzt kommt es darauf an, daraus die besten Geschäftsmodelle zu machen."

Schnittstellen zwischen IT und Automobilbau müssten verstärkt werden. "Ein strategisches Ziel wäre etwa, dass wir die 30 Prozent, die wir an Parkplatz suchendem Verkehr in manchen Großstädten haben, durch intelligente Lösungen deutlich verringern", sagte Wissmann über neue automatische Suchfunktionen. Die bisher maue Nachfrage nach der E-Auto-Kaufprämie in Deutschland sei kein Grund, das Förderinstrument abzuschreiben: "Ich glaube, dass sich der Hochlauf in den Jahren 2017, 2018 und 2019 beschleunigen wird, weil wir dann eine bessere Ladeinfrastruktur und noch mehr Modelle im Markt haben werden."

Vier Monate nach dem Start der Prämie, die Bund und Industrie je zur Hälfte finanzieren, waren bis Ende Oktober beim Bundesamt Bafa gerade mal 5782 Anträge für reine E-Autos sowie Plug-in-Hybride eingegangen.

Überall schnell laden

Beim entscheidenden Punkt Ladenetz sieht Wissmann noch Nachholbedarf, gibt sich aber zuversichtlich. Es gebe derzeit über 6000 Ladepunkte in Deutschland. 2019 würden es dann wohl schon 15.000 bis 20.000 sein, davon viele Schnellladepunkte an den Autobahnen.

Neben Energiekonzernen wie RWE, die bereits ins Ladenetz investieren, seien Pläne für Ladesäulen vor Supermärkten oder in Autounternehmen interessant. "Da muss man eine gewisse Geduld haben, aber der Prozess kommt in Gang." Wissmann wurde am Freitag für weitere zwei Jahre an die Spitze des deutschen Branchenverbands gewählt. Seit Mitte Oktober ist er auch Präsident des Welt-Automobilverbands OICA. (dpa) / (ola)