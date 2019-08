VOICE Entscheiderforum 2019: Delegieren mit und an KI

"Ich arbeite nach dem Prinzip, dass man niemals etwas selbst tun soll, was jemand anderes für einen erledigen kann", bekannte einmal John D. Rockefeller. Doch Delegieren ist Arbeit, will gelernt sein und benötigt Investitionen – in der Mitarbeiterführung ebenso für Tätigkeiten und Entscheidungen, die Unternehmen mithilfe künstlicher Intelligenz automatisieren können.

Doch wie eine neue Technik integrieren, die auf vielen Gebieten noch in den Kinderschuhen steckt? Braucht es eine ausgefeilte KI-Strategie? Oder sollten Digitalentscheider einfach loslegen, um dabei zu sein? Und wie sieht es mit den vielen Daten aus, die dafür benötigt werden? Diese und weitere Fragen zum Thema künstliche Intelligenz sowie zur Gestaltung der Digitalisierung diskutieren Entscheider von Anwenderunternehmen, IT-Anbietern und Start-ups vom 18. bis zum 20. September 2019 auf dem VOICE Entscheiderforum 2019 in Berlin.

Das VOICE Entscheiderforum bringt Anwender, Wissenschaftler, Politiker, Anbieter und Start-ups zusammen, um gemeinsam die neuen Herausforderungen der Digitalisierung auszuloten. Die von heise Events zusammen mit dem Bundesverband der IT-Anwender ausgerichtete Konferenz steht diesmal unter dem Motto "Mesokosmos IT – zwischen Erkenntnis und Umsetzung" und damit ganz im Zeichen der IT-Veränderungen in Zeiten der Digitalisierung. Neben politischen und technisch orientierten Diskussionen und Vorträgen mit Sprechern wie Mariya Gabriel, EU-Kommissarin für digitale Wirtschaft und Gesellschaft und Arne Schönbohm, Präsident des BSI, bilden acht Workshops das interaktive Herzstück des VOICE Entscheiderforums.

Die Integration künstlicher Intelligenz vorantreiben

Den Workshop "KI/AI – die neue Technik integrieren" leitet Fabian Schladitz, Head of COE Artificial Intelligence bei Capgemini. Schladitz kennt die Probleme bei der Transformation analoger Prozesse aus langjähriger Erfahrung. Sein Rat: Unternehmen sollten sich bei der Integration künstlicher Intelligenz zunächst auf kleine, gut abgrenzbare Szenarien beschränken und Entscheidungen der KI über einen längeren Zeitraum mit denen ihrer Experten vergleichen, um die Treffgenauigkeit und Zuverlässigkeit zu testen.

Künstliche Intelligenz ist das nächste große Ding in Wirtschaft und Gesellschaft, doch wie genau lässt sich KI-Know-how im Unternehmen aufbauen? Und wie können Digitalentscheider die Budgets für diese Technik abschätzen? Diesen und weiteren Fragen sowie Best Practices und auch Fehlern/Misserfolgen, die es bei künstlicher Intelligenz immer gibt, widmet sich der KI-Workshop des VOICE Entscheiderforums.

Die digitale Transformation im Mittelstand besser einschätzen

Als grundlegender Umwälzungsprozess erfasst die Digitalisierung nach und nach alle Unternehmensbereiche: Märkte, Geschäfts- und Vertriebsmodelle, Prozesse, Produkte, Arbeitsmethodik und Führung sowie Kunden- und Lieferantenbeziehungen, Sicherheit, IT und vieles mehr. Doch wie gehen CEOs mit diesen disruptiven Veränderungen um? Wie lässt sich die Komplexität der Herausforderung Digitalisierung noch besser einschätzen und die digitale Transformation mit den passenden Prioritäten erfolgreich bewältigen?

Diese Themen stehen im Mittelpunkt des Workshops "Digitale Transformation im Mittelstand aus Sicht des CEO", den Dr. Matthias Behrens (Interim-Manager und Mitglied des VOICE-Präsidiums) sowie Andreas Wartenberg (Mitglied der Geschäftsführung bei der Hager Unternehmensberatung) leiten. Die beiden Experten diskutieren mit den Teilnehmern, welche Ansätze sich für eine Strukturierung des technischen und kulturellen Wandels bewährt haben und was das für die C-Level-Struktur, den CIO und die Mitarbeiter bedeutet.

Alle Workshop-Ergebnisse werden zu konkreten Resultaten mit Impulsen für das Change Management im Unternehmensalltag verdichtet und stehen allen Teilnehmern nach der Veranstaltung zur Verfügung. (anw)