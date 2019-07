VOICE Entscheiderforum 2019: Gemeinsam den "Mesokosmos IT" ausloten

Das VOICE Entscheiderforum in Berlin bringt vom 18. bis zum 20. September 2019 CIOs von Anwenderunternehmen, IT-Anbietern und Start-ups zusammen, um gemeinsam mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft die neuen Herausforderungen der Digitalisierung auszuloten. Die von heise Events zusammen mit dem Bundesverband der IT-Anwender ausgerichtete Konferenz steht unter dem Motto "Mesokosmos IT – Zwischen Erkenntnis und Umsetzung“ und damit ganz im Zeichen der IT-Veränderungen in Zeiten der Digitalisierung.

Während der zweitägigen Konferenz haben Entscheider die Chance, die Herausforderungen, die durch die Digitalisierung auftreten, gleich aus vier Blickwinkeln zu betrachten: Im Rahmen des VOICE Entscheiderforums diskutieren sie mit Anbietern und erörtern zusammen mit anderen Anwendern Best Practices und passende Lösungsansätze. Zudem treffen CIOs in Berlin auf Sprecher aus Politik und Wissenschaft, mit denen sie über ihre Anforderungen diskutieren können.

Hochkarätige Sprecher auf dem VOICE Entscheiderforum

Gleich zu Beginn der Veranstaltung spricht Mariya Gabriel, EU-Kommissarin für digitale Wirtschaft und Gesellschaft. Mit Sprechern wie u.a. Prof. Dr. Daniel Cremers, Ordinarius für Bildverarbeitung und Künstliche Intelligenz an der Technischen Universität München, und Stefan Muhle, Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, ist die Podiumsdiskussion „Neue Regularien, Gesetze, Subventionen und Milliardenbudgets für Technologie – ist der globale Anschluss damit gesichert?“ ebenfalls hochkarätig besetzt.

Direkt im Anschluss dreht sich in der Podiumsdiskussion „Cyber Crime – Unternehmen und der Staat in der Gewalt von Cyber Kriminellen – können wir dagegenhalten?“ alles um Industriespionage und die staatliche Sicherheit. Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), und IT-Sicherheitsberater Felix von Leitner halten dabei kurze Impulsvorträge und diskutieren innovative Lösungsansätze mit weiteren Experten.

Wertvolle Impulse aus acht Workshops

Neben technisch orientierten und politischen Programmpunkten bilden sieben Workshops das interaktive Herzstück des VOICE Entscheiderforums. Bereits am ersten Nachmittag tauschen sich die Teilnehmer dabei in Arbeitsgruppen zu folgenden Themen aus:

• Ohne Cyber-Security keine Digitalisierung

• Plattformökonomie

• Der CIO als Innovator

• Change Management im Mittelstand

• Software-defined Infrastructure

• KI/AI – die neue Technik integrieren

• Digital Europe

Die Workshop-Ergebnisse werden zu konkreten Resultaten mit wertvollen Impulsen für den Unternehmensalltag verdichtet und stehen allen Teilnehmern nach der Veranstaltung zur Verfügung. Weitere Details zu den Inhalten der Workshops sowie zum Programm im Plenum und zur Anmeldung finden Sie unter: VOICE Entscheiderforum 2019.

High Potentials auf dem VOICE Entscheiderforum

Speziell an High Potentials auf dem Weg ins IT-Management richtet sich der Workshop „New Work – (die Lösung für) welches Problem?“. Gemeinsam mit den Teilnehmern diskutieren Patrick Quellmalz (ZF Friedrichshafen AG) und Thomas Luister (Siemens AG) die technischen und rechtlichen sowie organisatorische und mentale Voraussetzungen für New Work und Digital Workplaces.

Ein weiterer wichtiger Termin für IT-Führungskräfte von morgen: der VOICE High Potential Award 2019. Bereits zum zweiten Mal prämiert das VOICE Entscheiderforum dabei wegweisende Anwenderprojekte aus den Bereichen IoT, Artificial Intelligence, Cloud Computing und Security. Junge Digitalentscheider, die mit innovativen IT-Projekten bereits etwas in ihren Unternehmen bewegen, haben für ihre Bewerbung noch bis zum 30. August 2019 Zeit. Dotiert ist der High Potential Award mit Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen der VOICE Akademie oder einem VOICE Stipendium im Rahmen des EMBA der TUM und St. Gallen im Wert von 5.000 Euro. Weitere Details zum Award finden Sie ebenfalls unter: VOICE Entscheiderforum 2019 (axk)