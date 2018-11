VR-Browser: Firefox Reality unterstützt 360°-Videos

Mozilla hat seinen VR-Browser Firefox Reality weiterentwickelt und mit Version 1.1 ein erstes Update veröffentlicht. Der Browser unterstützt nun 360°-Videos, die im Theater-Modus ein besonders immersives Erlebnis versprechen. Firefox Reality ist außerdem in sieben weitere Sprachen lokalisiert worden, darunter auch Deutsch.

Die erste stabile Version 1.0 von Firefox Reality war im September erschienen. Mozillas Mixed-Reality-Team hatte den Browser speziell für eigenständige AR- und VR-Headsets wie der Oculus Go entwickelt. Für die Darstellung der Inhalte verwendet Firefox Reality die Quantum-Engine für mobile Browser. Sie soll für eine "reibungslose und schnelle Performance" sorgen.

Reality mit Lesezeichen

Eine integrierte Sprachsuche erleichtert die Web-Recherche in der virtuellen Welt, sie wurde in Version 1.1 auf die neu verfügbaren Sprachen erweitert. Nutzer können außerdem Lesezeichen anlegen, die sich aber noch nicht mit anderen Firefox-Browsern synchronisieren lassen. Zur Unterhaltung gibt es im Content-Feed eine Video-Serie vom Designer Keiichi Matsuda. Als weitere praktische Neuerung macht die URL-Leiste Domain-Vorschläge.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Ein VR-Browser für das offene Web: Firefox Reality. – Quelle: Firefox

Alle Änderungen sind in den Release Notes auf GitHub verzeichnet. Die Entwickler wollen als Nächstes herausfinden, wie sie Inhalte "am besten mit anderen Browsern teilen und synchronisieren können", inklusive der Lesezeichen. Zudem werden Funktionen wie Tabs und mehrere geöffnete Browser-Fenster getestet, die dann in einer nachfolgenden Version Bestandteil des Browsers werden könnten. Firefox Reality 1.1 steht in den App-Stores von Oculus, Daydream und Viveport zum kostenlosen Download bereit. (dbe)