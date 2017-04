(Bild: Tim Barber)

Wie lassen sich lineare Storys erzählen, wenn die Zuschauer hinschauen können, wohin es ihnen gefällt? Googles oberste VR-Expertin hat darauf ihre eigene Antwort.

Jessica Brillhart hat einen der kreativsten Jobs im Silicon Valley: Sie leitet Googles Abteilung für Virtual-Reality-Filme. Im Interview mit dem Magazin Technology Review erzählt sie, welche Geschichten sich mit VR erzählen lassen – und welche nicht (aktuelle Ausgabe 5/2017 jetzt am Kiosk oder online zu bestellen).

VR in der Filmindustrie

Die Macher von VR- oder Kugelpanoroma-Filmen haben ein Problem, das traditionelle Regisseure so nicht kennen: Wenn sich Zuschauer frei in einem Raum umherschauen können – wie lässt sich ihre Aufmerksamkeit dann dorthin lenken, wo die Action spielt? Jessica Brillhart hat darauf ihre eigene Antwort: "Ich liebe Ungehorsam", sagt die preisgekrönte Filmemacherin. "Wenn ich in einem Raum bin und da zeigt ein großer roter Pfeil auf eine Tür, das ist schrecklich. Ich will nicht dorthin gehen." Stattdessen wende sie ihre Aufmerksamkeit in Spielen oder Filmen gerne in die genau entgegengesetzte Richtung – und sei oft enttäuscht, wie wenig es da zu entdecken gebe. Brillhart: "Sage mir nicht, wohin ich schauen soll. So funktioniert diese neue Erlebniswelt nicht."

Lässt sich eine Geschichte in VR denn überhaupt ohne eine solche Lenkung der Aufmerksamkeit erzählen? Nein, meint Brillhart – und das sei auch gar nicht nötig: "Ich halte die Betonung des Erzählenden für falsch." Erzählung sei ein Produkt des Mediums Film. VR hingegen vermittele "Erfahrungen, die Menschen miteinander, mit Orten, mit Dingen in der realen Welt verbinden".

Erzählform im VR-Film

Als positive Beispiele für neue Erzählformen nannte sie die virtuelle Erlebniswelt "SightLine: The Chair": "Die Welt entwickelt sich, während du dich umdrehst. Ich schaue auf eine Kugel, und wenn ich wegblicke und wieder zurück, wird sie zum Würfel. Schaue ich noch einmal hin, wird aus dem Würfel ein Gebäude, dann ein Baum. Alles ändert sich, alles entwickelt sich. Du kannst es nur aufhalten, indem du dich nicht bewegst. Aber das schaffst du nicht lange, dann zuckst du wieder ein kleines Stück, und schon geht es weiter. Es ist eine drogenähnliche Erfahrung – man fühlt sich euphorisch."

Ob VR-Heimvideos eine ähnlich gute Sache sein werden? Da ist sich Brillhart noch nicht sicher: "Denken Sie an alles, was Sie von einer Geburtstagsfeier als Kind vergessen haben. Nun aber würde die Kamera alles erfassen, etwa wie eine geliebte Person reagiert hat. Es wird spannend zu sehen, was passiert, wenn wir nichts mehr vergessen können." (grh)