VR-Headset Vive Cosmos Elite zusammen mit "Half-Life Alyx" verfügbar

HTCs neue VR-Brille Cosmos Elite wird nun in Deutschland verkauft. Der Hersteller aus Taiwan bietet sein neues Headset im Bundle mit dem kommenden VR-Spiel "Half-Life: Alyx" an, das am 23. März verfügbar sein wird. Zusammen kosten Cosmos Elite und Half-Life: Alyx 1000 Euro.

Das Angebot erinnert an Valves eigenes Bundle aus VR-Brille Index und Alyx – mit dem klaren Vorteil, dass die Cosmos Elite noch vorrätig ist. Seit der Ankündigung von Alyx war die Valve Index praktisch durchgängig ausverkauft. Aktuell kann man die Brille zwar bestellen, muss sich laut Valve allerdings auf eine Lieferzeit von 8 Wochen gefasst machen.

Wie die Index arbeitet auch die HTC Cosmos Elite mit externen Tracking-Stationen, die im Preis inbegriffen sind. Ebenfalls mitgeliefert werden zwei Controller, die bereits vom Vorgängermodell HTC Vive bekannt sind. In der Cosmos Elite steckt ein LCD-Panel, das eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hertz schafft. heise online konnte die HTC Cosmos Elite bereits ausprobieren. Das Tracking funktionierte dabei exakt und zuverlässig, der Bildeindruck war gut.

Hardware-Anforderungen für Alyx

Valves kommender Ego-Shooter Alyx gibt der VR-Industrie für Videospiele seit der Ankündigung Auftrieb. Nicht nur Valves eigene Index-Brille war seit der Enthüllung von Alyx ausverkauft, auch andere Headsets wie die Oculus Quest waren seitdem nur schwer zu bekommen.

(Quelle: Valve)

Alyx gehört zu den wenigen Blockbuster-Spielen, die ausschließlich für die VR entwickelt werden – ohne Headset kann man also nicht spielen. Laut Steam-Seite benötigt man außerdem einen Prozessor auf dem Niveau des Core i5-7500 oder Ryzen 5 1600, um Alyx auszuführen. Außerdem ist mindestens eine Grafikkarte wie die GTX 1060 oder RX 580 mit 6 GByte VRAM notwendig, dazu sollten 12 GByte Arbeitsspeicher im Rechner stecken.

