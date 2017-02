Der im Star-Trek-Universum angesiedelte VR-Titel verspätet sich erneut und kommt voraussichtlich erst Ende Mai. Dafür darf man das Kommando über die USS Enterprise aus der Original-Serie übernehmen.

Das Virtual-Reality Spiel Star Trek Bridge Crew kommt offenbar nicht wie bisher erwartet Mitte März in den Handel, sondern erst Ende Mai. Das kündigte Publisher Ubisoft in einem Blogeintrag an. Es ist bereits die zweite Verschiebung des Spiels, das ursprünglich sogar Ende 2016 erscheinen sollte. Die gute Nachricht: Man wird die Weltraumabenteuer nicht nur auf der Brücke der für den Titel neu erschaffenen USS Aegis erleben können, sondern auch auf dem Kommandodeck der USS Enterprise aus der Original-Serie.



Alte Brücke, neue Crew: Kirk, Scotty & Co. kann man in Star Trek Bridge Crew nicht spielen.

Bild: Ubisoft Blog

Für Trek-Fans klingt das Szenario allemal interessant: Vier Spieler übernehmen auf der Brücke eines Föderationsraumschiffs entweder die Verantwortung für Steuerung, Gefechtsstation, Scanner oder Maschinenraum und bewältigen gemeinsam Aufträge. In einer kurzen Demo auf der Gamescom 2016 sollte die Crew etwa einen Notruf von einem fernen Sternensystem beantworten, wo sie von einem Schiff der Klingonen angegriffen wurde und die Flucht mit Warp-Geschwindigkeit antreten musste.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Quelle: Ubisoft

Die Enterprise wird im Spielmodus "Ongoing Missions" verfügbar sein, in dem Spieler entweder gemeinsam oder solo zufällig generierte Missionen absolvieren. Star Trek Bridge Crew soll am 30. Mai 2017 für die Playstation 4 und den PC erscheinen und unterstützt Playstation VR, Oculus Rift sowie HTC Vive. (bkr)