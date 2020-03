VR statt RL: "Half-Life Alyx" im Livestream, 2. Auflage, mit User-Fragen

Half-Life: Alyx | VR statt RL - Livestream #2



Der erste Livestream zu Half-Life: Alyx ist bereits im Archiv. Videoproducer Michael Wieczorek benötigt aber noch mehr Spielszenen zur Weiterverarbeitung und steht auch für Nachfragen der Community zur Verfügung. Daher gehen wir für das Ausnahmespiel ein zweites Mal um 16:30 Uhr live auf Youtube und Twitch.tv/heiseonline. Ab morgen geht es dann nicht mehr im Half-Life-Universum weiter. Stattdessen widmen wir uns wieder den Alternativen zu Alyx.

Half-Life: Alyx ist das erste neue Half-Life-Spiel seit 12 Jahren und alleine schon deshalb spannend. Es ist aber auch eines der ersten Videospiele eines großen Entwicklers, das wirklich ausschließlich in der virtuellen Realität gespielt werden kann. Insgesamt drei reine VR-Titel will Valve entwickeln, Alyx stellt den Auftakt dar.

Was man zu Alyx wissen muss

In Half-Life: Alyx erleben die Spieler die Vorgeschichte von Alyx Vance, die aus Half-Life 2 bekannt ist. Wie die Non-VR-Ausgaben von Half-Life ist der neue Ableger ein First-Person-Abenteuer. Mit VR-Controllern können Spieler nun aber mehr mit ihrer Umwelt interagieren. Zum Beispiel ist es möglich, mit den Händen Headcrabs aus der Luft zu fischen oder in Behältern nach Gegenständen zu suchen. Alyx kann sich linear oder per Teleport durch die Missionen bewegen.

Zwar hat Entwickler Valve mit der "Index" ein eigenes VR-Headset im Angebot, grundsätzlich lässt sich Half-Life: Alyx aber mit jedem PC-Headset spielen. Wer Alyx zocken will, braucht außerdem einen ordentlichen Heim-PC. Die Grafikkarte sollte sich VR-Spiele mindestens auf dem Niveau einer GTX 1060 befinden, im Idealfall aber noch deutlich mächtiger ausfallen. 12 GByte Arbeitsspeicher setzt Valve ebenfalls voraus. Außerdem braucht man etwas Platz im Zimmer, um sich bewegen zu können – Valve empfiehlt mindestens 1,5 mal 2 Meter. Weitere Informationen über den Einstieg ins VR-Gaming sind im aktuellen VR-Ratgeber zum Release von Half-Life: Alyx zusammengetragen. (wie)