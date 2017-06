(Bild: Google)

VR180 soll die Produktion von VR-Videos mit preisgünstigerer Hardware und geringeren Datenmengen erleichtern.

Mit VR180 hat Google ein neues Format für Virtual-Reality-Videos angekündigt. VR180 ist ein Gemeinschaftsprojekt von YouTube und Googles Daydream-VR-Abteilung. Das Videoformat deckt die Hälfte der bislang in VR-Clips üblichen 360-Grad-Sicht ab. Der Nutzer kann sich im Video also nicht mehr komplett um die eigene Achse drehen, sondern sieht ein Sichtfeld von 180 Grad.

VR-Videoproduktion soll einfacher werden

Die Beschränkung soll laut Google einige große Produktionseinschränkungen von klassischen 360-Grad-Videos wettmachen. So müssen sich VR-Video-Produzenten bei der Aufnahme von 360-Grad-Clips meist hinter Objekten verstecken, um nicht im finalen Videomaterial aufzutauchen. Im 180-Grad-Format ist der Filmende hinter der Kamera nicht mehr im Clip zu sehen. Auch das zeitintensive Stitching von Videos, die beispielsweise mit Googles 360-Grad-Jump-System aufgenommen wurden, soll mit VR180 schneller vonstatten gehen und weniger teure Hardware erfordern.

Erste Kameras noch in diesem Jahr

Die Kameras selbst sind laut Google bereits für den Preis einer "Point-and-Shoot"-Digitalkamera zu haben. Sie sind zudem einfacher zu bedienen als 360-Grad-Systeme. Hardware-Kooperationen hat der Suchmaschinen-Konzern bereits mit Yi, Lenovo und LG geschlossen. Erste Kamera-Modelle mit VR180-Support und zwei Weitwinkel-Linsen sollen im Winter erhältlich sein. Konkrete Ankündigungen der drei Hersteller stehen jedoch noch aus.

Hersteller, die ihr Kamera-Lineup mit VR180-Geräten aufstocken wollen, können sich in Kürze für Googles Zertifizierungsprogramm anmelden. Ab Herbst 2017 soll VR180 dann auch von Videoschnitt-Software wie Adobe Premiere Pro unterstützt werden. Wer die Anschaffung einer VR180-Kamera scheut, kann die Hardware laut Google auch in einem der YouTube-Spaces ausleihen und ausprobieren.

VR180 in Videos und im Live-Stream

VR180 kann in Videoclips und Live-Streams eingesetzt werden. Das Format wird von Google Cardboard, Google Daydream und PlayStation VR in stereoskopischem 3D unterstützt. Wer beim Anschauen kein VR-Headset benutzt, sieht die Videoinhalte in herkömmlichem 2D. Auf YouTube wurden bereits mehreren Playlisten mit Video-Beispielen zusammengetragen. (anw)