VW will Tesla beim Bau von Elektroautos überholen

Für VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh stehen die Chancen gut, den Elektro-Autobauer Tesla in Zukunft bei den Stückzahlen und der Software zu überholen. Das Ziel solle 2023 erreicht werden, wahrscheinlich schon früher. Im ersten Halbjahr sei laut Osterloh bereits jedes zehnte VW-Fahrzeug in Deutschland mit einem Elektromotor ausgeliefert worden.

Dreifache Stückzahlen

Unter den Auslieferungen von Volkswagen seien zwischen Januar und Juli 2,4 Prozent Plug-in-Hybride und 6,3 Prozent rein elektrische betriebene Fahrzeuge gewesen, erklärte Osterloh der Welt am Sonntag. "Wenn Tesla drei Fabriken aufbaut, in denen man zwischen 300.000 und 500.000 Autos bauen kann, dann reden wir von einer Stückzahl zwischen 900.000 und 1,5 Millionen", heißt es in dem Interview weiter.

Solle die Nachfrage nach Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren zurückgehen, bestehe laut Osterloh zusätzlich die Möglichkeit, das Stammwerk in Wolfsburg für die Fertigung elektrische betriebener Autos umzurüsten. Davon sei aber noch keine Rede, zumal der Golf im Juni und Juli auf Vorjahresniveau liege und Sonderschichten gefahren werden, auch von einer Vier-Tage-Woche sei für VW kein Thema, erklärte Osterloh gegenüber der Welt am Sonntag.

Im Punkto Software erinnerte Osterloh an das Projekt "Artemis" unter der Verantwortung von Audi-Chef Markus Duesmann: "Wenn wir unser System in unsere Autos bekommen, haben wir innerhalb kurzer Zeit aber viel mehr Daten." Tesla habe bei der Software zwar noch einen Vorteil, mit der konzerneigenen car.Software.org sei man aber auf dem richtigen Weg und der Golf und Tiguan als Plug-in-Hybrid sei noch gar nicht gestartet. Vor allem der ID.3 und das E-SUV ID.4 stehe ja erst noch aus, so Osterloh weiter.

Bild 1 von 5 Vorstellung VW ID.4 (5 Bilder) Ähnlich wie der Tiguan zum Golf soll sich der ID.4 zum ID.3 verhalten.

(Bild: Volkswagen )

Tesla ist aktuell der wertvollste Autohersteller, ein Star in der Finanzwelt und überholte VW bereits Anfang des Jahres. Das Unternehmen hat aktuell einen Börsenwert von 329,25 Milliarden Euro, VW kommt dagegen "nur" auf 73,37 Milliarden Euro. Tesla gab im November den Bau einer seiner Gigafabrik genannten Produktionsstätten für Elektroautos in Deutschland bekannt, seitdem kommt es immer wieder zu Störungen bei den Baumaßnahmen. Eine ursprünglich geplante Batteriefertigung für den Standort Grünheide ist nicht mehr Gegenstand der Unterlagen. In Deutschland soll in Grünheide bei Berlin das Tesla Model Y gefertigt werden.

(bme)