Verfassungsschutzchef sieht im 5G-Standard "enormes Problem"

Im Zusammenhang mit dem neuen Mobilfunkstandard

5G hat sich Hamburgs Verfassungsschutzchef Torsten Voß für einen

technischen Zugriff der Sicherheitsbehörden ausgesprochen. "Das

Problem sind die Verschlüsselungsmöglichkeiten durch 5G", sagte Voß

der Deutschen Presse-Agentur. Diese würden "natürlich auch

Extremisten und Terroristen für ihre Kommunikation ausnutzen".



Während derzeit nur bestimmte Messenger-Apps mit sogenannter

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung abhörsicher seien, sei das bei

Gesprächen im 5G-Netz generell der Fall. "Für den Datenschutz ist das

gut", betonte Voß. "Aber: Für Sicherheitsbehörden, die für den Schutz

der Menschen in unserem Land verantwortlich sind, ist 5G ein enormes

Problem."

Herausforderung für Sicherheitsbehörden

Der Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz Hamburg, Torsten Voß, verlangt für Geheimdienste Zugrif auf das 5G-Netz. (Bild: LfV Hamburg)

Die für 2020 geplante Einführung von 5G sei deshalb ein "ganz

wichtiges" Thema. "Alle reden davon und erhoffen sich natürlich auch

wirtschaftliche Vorteile. Aber es ist nicht nur ein wirtschaftliches

Thema, sondern auch eine riesige Herausforderung für die

Sicherheitsbehörden", sagte Voß, der den für den Verfassungsschutz

zuständigen Arbeitskreis 4 der Innenministerkonferenz leitet.



Voß sprach sich für eine "technische Zugriffsmöglichkeit" aus, über

die Sicherheitsbehörden bei "begründeten Anlässen wie zum Beispiel

Terrorverdacht" und mit Zustimmung der zuständigen G10-Kommission

Telefongespräche abhören könnten. Er sei jedoch skeptisch, ob die

Hersteller den Sicherheitsbehörden auf den Geräten eine solche

Hintertür offen lassen würden. "Ich befürchte, dass starke

kommerzielle und wirtschaftliche Interessen einer solchen technischen

Lösung entgegenstehen."

Umso wichtiger sei für die Sicherheitsbehörden die sogenannte

Quellen-Telekommunikationsüberwachung (Quellen-TKÜ), "da wir mit 5G

ansonsten kaum mehr an die Kommunikation von Extremisten und

Terrorverdächtigen herankommen". Bei der Quellen-TKÜ werden

sogenannte Trojaner auf Handys eingesetzt, um Gespräche abzuhören,

bevor diese verschlüsselt über das Netz übertragen werden.



Dem Verfassungsschutz in Bayern sei dies durch ein entsprechendes

Landesgesetz bereits möglich, sagte Voß. Gemeint ist das umstrittene Polizeiaufgabengesetz (PAG), gegen das mehrere Verfassungsbeschwerden anhängig sind. Auch gegen die Nachahmung der bayerischen Regelungen zum Einsatz so genannter Staatstrojaner etwa in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen formiert sich immer wieder Protest. In anderen Ländern - auch in

Hamburg - fehlten hingegen laut Voß solche Regelungen. "Fachlich sind wir uns

auf Verfassungsschutzebene einig, dass wir mit der technischen

Entwicklung und mit den Gegnern unserer Demokratie, die diese Technik

nutzen, mithalten müssen."



Ohne eine entsprechende Ermächtigung würde dem Verfassungsschutz

"eine seiner Informationserhebungsquellen genommen", warnte Voß.

"Wenn uns mit 5G diese Überwachungsmöglichkeit stark eingeschränkt

wird, dann fehlt uns ein ganz wichtiges Mittel der

Informationserhebung. Das muss man so deutlich sagen." (tig)