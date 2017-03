(Bild: MAN)

In der Bundesregierung wird laut einem Medienbericht derzeit eine Förderrichtlinie für Lkw mit klimaschonenden Antrieben abgestimmt.

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) will Anreize für mehr klimaschonende Lastwagen auf den Straßen schaffen. Dafür soll noch in diesem Jahr ein befristetes Förderprogramm anlaufen, berichtet das Handelsblatt nach einer Anfrage an das Ministerium. Dafür stünden 10 Millionen Euro bereit. Derzeit werde in der Bundesregierung eine Förderrichtlinie abgestimmt.