Husqvarna: Vernetzter Rasenmäher mit Allrad, Sprachsteuerung und offenem API

Husqvarna zählt zu den Pionieren im Bereich Smart Garden. Auf dem MWC in Barcelona zeigt der schwedische Hersteller derzeit das neue Topmodell unter seinen vernetzten Rasenmähern, den Automover 435X AWD. Das "AWD" im Modellnamen steht dabei tatsächlich für "All Wheel Drive", also Allradantrieb. Das Modell ist für Rasenflächen von bis zu 3500 m² ausgerichtet und kommt im Betrieb laut Hersteller auf 62 Dezibel.

Zusammen mit integrierten Sensoren ist der 435X AWD laut Hersteller in der Lage, Steigungen beziehungsweise Gefälle von bis 70 Prozent zu bewältigen. Zum Vergleich: Eine schwarze Skipiste weist ein Gefälle von 40 bis 60 Prozent auf. Um den Beweis für seine Behauptung aufzustellen, hat Husqvarna auf einem MWC-Außengelände eine entsprechenden Abhang errichten lassen.

Sollte der Allrader dennoch einmal umkippen (oder hochgehoben werden), sorgen die Sensoren zudem dafür, dass der Mäher seinen Betrieb stoppt. Dank "Ultrasonic"-Funktion reduziert der 435X AWD zudem seine Geschwindigkeit, wenn er sich einem Objekt nähert.

Mähen auf Kommando

Um die Leistungsfähigkeit seines neuen vernetzten Rasenmähers zu zeigen, lässt Husqvarna ihn auf dem MWC einen künstlichen Abhang rauf und runter fahren. (Bild: heise online / Nico Jurran)

Noch im Frühjahr soll der 435X AWD. aber auch alle anderen Mäher des Herstellers, mit der Funktion "Automower Connect" ausgestattet werden, über die sich die Geräte künftig per Sprachbefehle über Amazon Echo und Google Home steuern lassen. Zunächst soll die englische Fassung veröffentlicht werden. Die Version für Eingaben in deutscher Sprache soll dann ab dem 1. März zur Verfügung stehen. "Automower Connect" soll mit Gardenas SmartSystem zusammenarbeiten, sodass sich Geräte beider Hersteller gemeinsam im smarten Garten steuern lassen.

Darüber hinaus sollen Nutzer über eine kommendes offene Software-Schnittstelle eigene Programme für die Husqvarna-Mäher entwickeln und nutzen können. Das API wird nach aktueller Planung im zweiten Quartal 2019 veröffentlicht.

Einen konkreten Preis gibt es für den 435X AWD bislang noch nicht, dieser werde aber laut Husqvarna um die 5000 Euro liegen.

Lesen Sie auch: Mähroboter von Husqvarna und Gardena ins Netz holen



(nij)