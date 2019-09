Verschwundene Kommentare bei "CSYOU" – CSU: Haben nichts gelöscht

Zehntausende Nutzer haben die Replik der CSU auf den Youtuber Rezo mit einem Daumen nach unten bewertet: Bei knapp 340.000 Videoaufrufen bis Montagnachmittag waren es 72.000, Likes gab es hingegen nur 2100. Hinzu kam, dass Nutzer sich beschwerten, weil ihre Kommentare gelöscht worden seien. Die CSU widerspricht: "Es wurde nichts gelöscht, und wir werden auch nichts löschen", sagte ein Sprecher. Auf negative Reaktionen sei man durchaus eingestellt. "Wir haben Erfahrung im Umgang mit Kritik."

"Wo ist denn mein Kommentar? Gelöscht? Vergessen freizuschalten?", fragt etwa der Nutzer "T REX". "Mein Kommentar eben war konstruktiv und nicht beleidigend... Trotzdem gelöscht", schrieb ein anderer Nutzer. "Lol ich hab vor 1 min was kommentiert Der kommentar wurde gelöscht", hieß es bei "Domi09".

Armin aus Berlin

Die erste Folge der "Antwort auf @resomusik heißt Armin" war am Samstag auf Facebook und Instagram online gegangen. Armin Petschner ist der Social-Media-Chef der CSU-Landesgruppe Berlin. Das neue Format soll sich in rund fünfminütigen Clips mit tagespolitischen Themen aus Sicht der CSU befassen und alle zwei Wochen online gehen.

In der ersten Folge standen die Klimabilanz der Umweltaktivistin Greta Thunberg, die Flugreisen der Grünen im Bundestag und die "Nörgler im Land" im Fokus der Kritik von Petschner. Im Mai hatte der Youtuber Rezo vor der Europawahl mit einem Unions-kritischen Videobeitrag für viel Diskussion gesorgt. Die Junge Union hatte einen "Neustart" der Kommunikation der CDU gefordert. Die CSU will nach eigenen Angaben an dem Format festhalten und alle zwei Wochen neue Spots ins Netz stellen. (emw)