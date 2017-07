Aktion: Das Video-Training "Dein Powerstart für Einsteiger: Android 7 Apps und Firebase" von Udemy gibt es exklusiv für heise-Online-Leser für nur 39 Euro (statt 130 Euro). Die Aktion läuft limitiert bis 30. Juli 2017.

"Dein Powerstart für Einsteiger: Android 7 Apps und Firebase" soll Einsteigern bei der Erstellung von Apps und Echtzeitanwendungen helfen. Die Kursteilnehmer lernen von den IT-Experten Frithjof Ebert und Dr. Siegbert Stracke wie sie Android-Apps erstellen können und die wichtigsten Firebase-Funktionen nutzen.

"Ich möchte den Kursteilnehmern vor allem Programmier-Prinzipien beibringen. Es bringt am meisten, wenn man schnell in die Lage versetzt wirst, sich auch alleine zurecht zu finden. Deshalb zeige ich auch die prinzipielle Herangehensweise an ein Software-Projekt. Trotz der Komplexität des Themas werde ich immer wieder wichtige Themen wiederholen und langsam erklären. Somit erhältst Du die Möglichkeit, immer wieder neu einzusteigen, wenn Du mal längere Zeit den Kurs pausiert hast", erklärt Frithjof Ebert.

Beispiele, was Sie mit dem Wissen aus diesem Kurs machen können:



Social-Apps wie Messenger, Chats und Communities

Tausch- und Kauf-Apps wie: Tauschbörsen, Verschenk-, Anzeigen- und Gutschein-Apps für Firmen

Nachrichten und News-Apps

An welche Zielgruppe richtet sich dieser Kurs?

Anfänger, die lernen wollen wie Apps geschrieben werden.

Anfänger, die mit Google's Firebase-Server Echtzeitanwendungen und Plattformen wie Comunities, Chats, Messengerdienste schreiben wollen.

