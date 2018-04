Wie Hacking-Angriffe funktionieren und Sie sich davor schützen können, vermitteln die IT-Experten Eric Amberg und Jannis Seemann. Das Video-Training gibt es für heise-online-Leser bis zum 22. April zum reduzierten Preis von 29,99 Euro (statt 134,99 Euro).

Um Cyber-Security-Experte zu werden, müssen Sie lernen, wie ein Hacker zu denken. In diesem Kurs versetzen Sie sich in die Perspektive des Angreifers und testen verschiedene Angriffsszenarien aus. Sie erleben am konkreten Beispiel, wie Schwachstellen genutzt werden, welche Gefahren Ihren Daten drohen, und wie Sie sich effektiv gegen Hackerangriffe schützen können. Anstatt mit fertigen Hacking-Programmen zu arbeiten, lernen Sie hier, wie Sie mit Hilfe der Programmiersprache Python eigene Hacking-Tools programmieren und einsetzen. Python ist die beliebteste Programmiersprache unter Hackern und Penetration-Testern, da sie so flexibel und einfach ist.

Den rund 13,5-stündigen Videokurs von Udemy gibt es nur noch bis Sonntag (22. April 2018) exklusiv für heise-online-Leser für 29,99 Euro (statt 134,99 Euro): Ethical Hacking mit Python in der Praxis (Der Komplettkurs)

Kursinhalte

Wie Passwörter gespeichert und geknackt werden

Wie ein professioneller Hacking-Angriff abläuft

Welche Werkzeuge zur Absicherung von Computersystemen eingesetzt werden

Wie Sie Bewegungsprofile aus Metadaten erstellen und die Kontrolle über solche Daten (zurück)gewinnen

Keylogger programmieren, einsetzen und sich vor ihnen schützen

Welche sensiblen Daten Ihr Browser speichert und wie ein Angreifer diese auslesen kann

Mit welchen Mitteln ein Man-in-the-Middle-Angriff (MITM) durchgeführt werden kann

Wie Sie mit Ihrem eigenen Proxy einen MITM-Angriff starten und Inhalte manipulieren können

Zu allen Themen gibt es Praxisübungen, damit Sie nicht nur theoretische Kenntnisse erwerben, sondern gleich selbst und hautnah erfahren, wie Hacker vorgehen können, um Ihre Systeme anzugreifen. Nach Abschluss des Kurses haben Sie solide Kenntnisse über gängige Hacking-Angriffe und wie Sie sich dagegen schützen können. Darüber hinaus können Sie mit Python eigene Tools schreiben, die Sie bei Penetration-Tests im Rahmen des Ethical Hackings unterstützen.

An welche Zielgruppe richtet sich dieser Kurs?

Alle, die ihre eigenen Hacking-Tools programmieren möchten

Angehende White-Hat-Hacker und Penetration-Tester

Security-Engineers und Netzwerk-Administratoren

Auszubildende für Fachinformatiker Systemintegration und andere IT-Berufe

Security-Interessierte, die mit eigenen Mitteln hinter die Kulissen schauen möchten

Angehende Programmierer mit Schwerpunkt auf IT-Sicherheit

