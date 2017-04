Wie Sie mit einfachen Mitteln Ihre Kinderfotos grundlegend verbessern, erklärt die bekannte Fotografin Judy Hohmann in ihrem Videokurs. Den Workshop gibt es im heise Shop bis 2. Mai zum reduziertem Preis.

Die professionelle Kinderfotografin Judy Hohmann gibt in ihrem Tutorial wertvolle Tipps zur Vorbereitung eines Shootings, der passenden Ausrüstung, Grundlagen der Baby- und Kinderfotografie und schnellen Tricks in Photoshop. Auch psychologische Aspekte spielen eine Rolle: "Einzigartige Kinderbilder entstehen aus spannenden Situationen mit authentischen Gefühlen. Wer keine Lust auf künstliches Fotogrinsen à la 'sag doch mal Spaghetti' oder 'Ameisenscheiße' hat, der braucht vor allen Dingen Verständnis für die Kinder und viel Geduld", erklärt Hohmann, die einige ihrer besten Erfolgsrezepte in dem Workshop erläutert. Das Video-Tutorial können Sie mit dem Code CTFO-TUTO-KIDS-FOTO zum reduzierten Preis von 29,90 Euro (Normalpreis: 49,90 Euro) bis zum 2. Mai 2017 im Heise Shop downloaden.