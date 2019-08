Videospiel-Klassiker: Diablo jetzt im Browser spielbar

Der erste Diablo-Teil läuft jetzt auch im Web-Browser. Veröffentlicht wurde die Browser-Fassung des Hack'n'Slay-Klassikers von einem Entwickler namens Rivsoft. Sie basiert auf dem Diablo-Quellcode, der im vergangenen Jahr von "galaxyhaxz" rekonstruiert und veröffentlicht wurde.

Kostenlos spielbar ist in der Browser-Version von Diablo nur die Inhalte der damaligen Shareware-Ausgabeo, die nur die frühen Spielinhalte enthält und die Charakterwahl einschränkt. Dazu muss erst eine 50 MByte große Datei heruntergeladen werden. Wer die komplette Version von Diablo im Browser spielen will, muss das Spiel besitzen und die Datei DIABDAT.MPQ in den Browser importieren.

1200 Stunden Arbeit für Quellcode

Die Vollversion von Diablo 1 bekommt man bei GOG: Die Spieleplattform bietet seit Anfang des Jahres eine Download-Fassung des Spiele-Klassikers an, die auch auf aktuellen Windows-Systemen läuft. Derzeit kostet das Hack'n'Slay dort 9 Euro. Wer noch eine Disc von Diablo besitzt, kann die Datei Datei DIABDAT.MPQ auch darüber in den Browser ziehen. Diablo kam 1996 auf den Markt, mittlerweile gibt es mehrere Nachfolger für verschiedene Plattformen.

Den Quellcode des ursprünglichen Diablo hatte galaxyhaxz eigenen Angaben zufolge in über 1200 Stunden rekonstruiert. Dazu habe er unter anderem die Debug-Build der PC-Fassung genutzt. Bewusst hat er den Quellcode samt Bugs und anderen Unstimmigkeiten rekonstruiert, komplett fehlerfrei dürfte also auch die darauf basierende Browser-Version nicht laufen.

Nach Release des rekonstruierten Quellcodes stand zu befürchten, dass der ursprüngliche Entwickler Blizzard gegen das Projekt vorgehen würde. Noch immer ist der Quellcode aber auf Github verfügbar. Es besteht also Hoffnung, dass auch die Browser-Version nicht gleich wieder aus dem Netz verschwindet. (dahe)