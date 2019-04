Vier Auslandssender starten türkischsprachigen YouTube-Kanal

Die vier Auslandssender Deutsche Welle (DW), BBC, France24 und Voice of America (VOA) starten einen neuen türkischsprachigen YouTube-Kanal. Das gemeinsam entwickelte Angebot bietet Nutzern in der Türkei sowie türkischsprachigen Nutzern weltweit Reportagen und Hintergrundberichte zum gesamten Spektrum gesellschaftspolitischer Themen, wie die Deutsche Welle am Freitag mitteilte. Repräsentanten der vier internationalen Auslandssender sollen das Projekt zum Start des YouTube-Kanals am Montag (29. April) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Istanbul vorstellen. Dabei werde der YouTube-Kanal online geschaltet, so die Deutsche Welle.

Vorerst verbreitet der türkischsprachige Kanal kein lineares Programm, sondern Videobeiträge auf Abruf. Die Deutsche Welle, die bei dem Projekt federführend ist, richtet sich mit einem journalistischen Angebot nicht nur an Nutzer in der Türkei, sondern auch an Türken ausserhalb ihres Heimatlandes. Nach Medieninformationen ist der 2018 vom WDR gewechselte Fernsehmoderator Erkan Arikan für den Aufbau des YouTube-Kanals verantwortlich. (mit Material der dpa)

(bme)