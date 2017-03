Großer Andrang bei der Start-up-Messe Four Years From Now. Auch am dritten Tag durften sich wieder acht ausgewählte Jungunternehmen auf der großen Bühne präsentieren.



Bei Lobster können sich Social-Media-Nutzer ein paar Euro dazuverdienen, indem sie ihre Inhalte für andere Medien lizenzieren. Auch am letzten Tag von 4YFN durften sich wieder acht für die Zwischenrunde des Wettbewerbs ausgewählte Start-Ups präsentieren. Thema des dritten Tages war "Digital Media". Kasitoko hat eine White-Label-Lösung für das Influencer Marketing entwickelt, mit der Unternehmen über eine Web-Oberfläche eine eigene Datenbank an Infleuncern aufbauen, Kampagnen fahren können und zudem auch ein Reporting erhalten. Die größte Influencer-Datenbank der Welt unterhält nach eigenen Angaben Influencity.

TheMotion kann aus elektronischen Produktkatalogen automatisch Video-Ads für die verschiedensten Formate erzeugen. Fluzo bezeichnet sich selbst als das Google Analytics für Video: Es liefert sehr detaillierte Report über den Konsum von Videoinhalten auf verschiedenen Plattformen. Lobster ermöglicht es Agenturen, Marken und Medien visuellen Content direkt von Social-Media-Nutzern zu lizenzieren.

Influencer, Video-Werbeung, Medienempfehlungen

Empfehlungen für Filme, Fersehsendungen, Bücher, Musik und Spiele von Menschen, die genau so ticken wie du: So kann man grob den Claim der für iOS und Android verfügbaren App namens itcher zusammenfassen. Wie läuft eine Marke in den Medien? Das verspricht Medianalitics in Echtzeit zu erschließen. Relendo schließlich ist eine Peer-to-Peer- und B2C-Plattform für das Verleihen von Gegenständen.

Gewonnen hat diese Runde schließlich TheMotion. Die Gewinner der vorigen beiden Tage waren hu:toma, eine Plattform für den Bau und den Betrieb von Chatbots sowie WeFarm, Hilfe-zur-Selbsthilfe-Plattform für Bauern weltweit.

Die Veranstalter von Four Years From Now zeigten sich sehr zufrieden mit dem Zuspruch der Veranstaltung. Obwohl sie ein gutes Stück weit vom eigentlichen MWC stattfand – nämlich auf dem alten Messegelände – kamen fast 20.000 Besucher, 60 Prozent mehr als im Vorjahr. (jo)