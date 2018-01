Viewsonic X3240C (Bild: Viewsonic)

Das XG3240C soll Spiele dank FreeSync und 144-Hz-Wiederholrate besonders flüssig darstellen. Selbst HDR soll es laut Viewsonic unterstützen – daran lassen die technischen Daten allerdings zweifeln.

Viewsonic stellt den XG3240C als HDR-fähigen und besonders großen Curved-Gaming-Monitor mit 1800R-Krümmung vor. Das Display stellt auf einer sichtbaren Bilddiagonale von 31,5 Zoll Bilder mit einer Auflösung von 2560×1440 Pixeln (WQHD) und einer Wiederholrate von bis zu 144 Hz dar. Um auch aktuelle Spiele mit einer derart hohen Bildrate wiederzugeben, sollte mindestens eine AMD Radeon RX 56 oder Nvidia GeForce GTX 1070 im System stecken – also eine Grafikkarte der Preisklasse ab 400 Euro.

FreeSync für AMD-Grafikkarten

Der Viewsonic XG3240C unterstützt die adaptive Bildsynchronisierungstechnik AMD FreeSync in einem Bereich von 48 bis 144 Hz. In diesem Bereich passt sich die Bildwiederholfrequenz des Displays der vom Grafikchip erzeugten Bildrate an. Dadurch sollen schnelle Bewegungen auch bei einer vergleichsweise niedrigen Bildrate von 48 fps so flüssig wie bei wesentlich höheren wirken. FreeSync wird ausschließlich von AMD-Grafikkarten unterstützt, etwa von Modellen aus den Serien Radeon RX 400, Radeon RX 500 und Radeon RX Vega. Die mit 4 ms angegebene Reaktionszeit des VA-Panels (Vertical-Alignment-Technik) soll ausreichend für schnelle PC-Spiele sein.

Beworben mit HDR, Panel stellt aber nur 16,7 Millionen Farben dar

Viewsonic deklariert das Display zwar als HDR-10-fähig, doch sprechen die technischen Spezifikationen eher dagegen – beziehungsweise für einen "Pseudo-HDR-Modus": So zeigt das Display lediglich 16,7 Millionen statt 1,07 Milliarden Farben und die Helligkeit liegt bei mageren 300 cd/m².

Der Viewsonic XG3240C ist um 8 cm in der Höhe verstellbar, um 20 Grad neigbar und um jeweils 45 Grad nach rechts und links drehbar. Er hat zwei HDMI-2.0-Eingänge sowie einen DisplayPort 1.4; alle drei unterstützen den HDCP-Kopierschutz. Dazu kommt ein 3,5-mm-Audioeingang und eine USB-3.0-Buchse. Integriert sind zwei 6-Watt-Lautsprecher. Als typische Leistungsaufnahme gibt Viewsonic 41 Watt an, im Eco-Modus sollen es 26 Watt sein.

Derzeit teurer als empfohlen

Die unverbindliche Preisempfehlung für das Viewsonic XG3240C beträgt 660 Euro, im Preisvergleich ist das Display ab 715 Euro gelistet. (mfi)