Die private Raumfahrtgruppe Virgin Galactic hat einen Auftrag der US-Militärs an Land gezogen: Die Tochterfirma VOX Space soll 2019 kleine Satelliten in eine Umlaufbahn bringen.

Die Virgin-Galactic-Gruppe soll in absehbarer Zeit kleine experimentelle Satelliten für die US-Luftwaffe ins All schießen. Den entsprechenden Auftrag hat die neue Firma VOX Space vergangene Woche bekanntgegeben. VOX Space wurde speziell für militärische Aufträge gegründet. Sie ist eine Tochterfirma von Virgin Orbits, die wiederum eine Tochter Virgin Galactics ist.

Virgin Galactic wurde für den Plan bekannt, ab 2007 kommerzielle Touristenflüge ins All durchzuführen. Daraus wurde bislang nichts, obwohl schon hunderte Tickets verkauft wurden. Firmengründer Richard Branson hofft nun auf die ersten Touristenflüge 2018.

Virgin Orbit plant unterdessen, eine Rakete namens LauncherOne an die Unterseite des Flügels einer adaptierten Boeing 747 zu hängen. Das Flugzeug soll damit auf etwa 35.000 Fuß Höhe fliegen und von dort aus die Rakete abfeuern. Damit sollen kleine Satelliten (maximal 500 Kilogramm Nutzlast) in einen erdnahen Orbit (LEO) gebracht werden. Für eine sonnensynchrone Umlaufbahn beträgt die maximale Nutzlast den Plänen zufolge 300 Kilogramm.

The US Department of Defense has purchased a launch on #LauncherOne! Their Space Test Program will fly some technology development payloads on our rocket as early as January 2019. The agreement announced today is via @DIU_x and our subsidiary @TheRealVOXSpace