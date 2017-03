(Bild: Microsoft)

Mit dem Ende der Public-Preview-Phase spendiert Microsoft Visio Online ebenfalls ein Update. Es fügt dem Programm zum Erstellen von Diagrammen eine Funktion zum Kommentieren hinzu. Auch eine API für Entwickler hat der Konzern veröffentlicht.

Für die Web-Applikation Visio Online hat Microsoft ein Update vorgestellt. Mit ihm beenden die Entwickler die Public-Preview-Phase und stellen die Anwendung, die dem einfachen Erstellen von Diagrammen zum Visualisieren von Prozessen dient, fast allen bestehenden Office-365-Nutzern im Unternehmen zur Verfügung. Als neue Funktion ist das Kommentieren von Dokumenten hinzugekommen. Diagramme lassen sich aber weiterhin nicht bearbeiten – hierfür ist weiterhin die Desktop-Suite notwendig.

Außerdem hat der Konzern eine neue JavaScript API vorgestellt. Mit ihr sollen Entwickler Visio-Dokumente direkt in SharePoint-Seiten einbetten können. Hierbei greifen sie auf die Online-Variante des Programms zurück. Das Diagramm selbst wird in SharePoint gespeichert und in einem iFrame dargestellt. Künftig sollen Designer die Visio Online API auch für ihre eigenen Seiten verwenden können. (fo)