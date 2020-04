Vivaldi: Stabiler Browser für mobile Geräte verfügbar

Vivaldi veröffentlicht die stabile Version seines Browsers für mobile Android-Geräte. Er steht für Nutzer von Smartphones ab Android 5, Tablets und Chromebooks zur Verfügung. Wie von der Desktop-Version gewohnt, arbeitet er mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei der Synchronisation, Daten laufen ausschließlich auf eigene Server in Island. Der Browser bietet erweiterte Privatsphäreeinstellungen, AdBlocker und weitere, neue Funktionen. Auch der Desktop-Browser wird für Windows, Mac und Linux aktualisiert.

Der mobile-Browser lief bereits einige Monate als Beta-Version. Seither ist er noch ein bisschen umfangreicher geworden. Öffnet man den Browser mit mehreren Tabs, erscheint im oberen Bereich eine Tab-Leiste, ähnlich wie am Desktop. Sie soll der Übersicht dienen, lässt sich aber in den Einstellungen auch ausblenden – da die Leiste zulasten der Ansicht fällt. Zudem sind Portrait- und Landschaftsmodus geschärft. Wechselt man von der Portraitansicht in die Horizontale, also in den Landschaftsmodus, verschwinden die Funktionen im unteren Bereich, dafür erscheint oben eine Auswahl an Bottoms. Vivaldi erklärt in einem Blogbeitrag, dass viele Smartphones inzwischen groß genug seien, um die Desktop-Ansicht anzeigen zu können.

Notizen, Screenshots und AdBlocker

Der Browser bringt auch eine Notiz-Funktion mit. Screenshots können von einer ganzen Seite oder einzeln ausgewählten Ausschnitten gemacht werden. Als Speed Dials werden Kategorien und Gruppen bezeichnet, unter denen man mehrere Seiten als Lesezeichen abspeichern kann. Vivaldi kommt mit einem Dark Mode sowie der Option, immer Desktop-Versionen oder im Sinne der Barrierefreiheit ausschließlich Textversionen von Seiten zu sehen.

Per default läuft Vivaldi auch in der mobilen Version mit einem Tracker-Blocker, der auch dem DuckDuckGo-Tracker-Radar basiert. Direkt in der Adresszeile findet sich ein Schild-Symbol, über das die Einstellung geändert werden kann. Ebenso zeigt es an, ob Tracker auf einer Seite aktiv sind beziehungsweise blockiert werden. Private Tabs verhindern das Speichern des Suchverlaufs, Cookies und weiterer Daten.

Desktop mit Alarmfunktion

Der Desktop-Browser steht als stabile Version Vivaldi 3.0 zur Verfügung. Auch er nutzt nun die Blocklist von DuckDuckGo, der AdBlocker lässt sich zudem feiner einstellen. Durch das Verhindern von Trackern – wahlweise über das Schild-Symbol in der Leiste oder direkt über die Einstellungen – soll der Browser deutlich schneller sein. Nutzer können sich eine Uhr mit Alarm- und Countdownfunktion in die Statusleiste holen. Vivaldi schlägt in einem Blogbeitrag vor, damit auch die eigene Zeit vorm Bildschirm zu kontrollieren.

Vergangenes Jahr bekam Vivaldi ein Update, das vor allem seine Web-Kompatibilität durch eine Art Verschleiern der eigenen Identität verbesserte. Der Browser mit Chromium-Unterbau hatte zuvor immer wieder Probleme mit inkompatiblen Webseiten.

