HTC hat eine Standalone-VR-Brille für den chinesischen Markt angekündigt. In Europa soll die Vive Focus allerdings nicht auf den Markt kommen – HTC hat Googles Daydream den Rücken zugekehrt.

HTC hat seine Standalone-VR-Brille für den chinesischen Markt endlich offiziell enthüllt. Angeteasert wurde ein solches eigenständiges VR-Headset, das ohne angeschlossene Hardware wie Smartphone oder PC auskommt, schon seit Monaten. Eine Überraschung gibt es trotzdem: Die Vive Focus kommt ausschließlich nach China. In den USA, Europa und anderen westlichen Märkten ist keine Veröffentlichung geplant, sagte ein Sprecher dem VR-Magazin roadtovr.com. Gründe nannte er nicht.

In China unterstützt die Vive Focus HTCs hauseigene Content-Plattform Viveport. In Europa sollte die VR-Brille eigentlich auf Googles Daydream setzen. Daraus wird allerdings nichts: HTC hat Daydream den Rücken gekehrt und Pläne für einen Marktstart im Westen verworfen. Googles VR-Vizepräsident Clay Bavor reagierte auf Twitter: HTC und Google wollen trotzdem Partner bleiben, sagt er.

Confirmed, no Daydream standalone from HTC, but we remain great partners. https://t.co/t3RvgJIMUp