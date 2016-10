(Bild: dpa, Federico Gambarini)

Hinweise seiner Kunden auf Lücken im LTE-Netz will Vodafone künftig mit einer Gutschrift auf das Datenvolumen vergüten. Die Hinweisgeber sollen dann quasi unbegrenzt surfen dürfen – aber nur für einen Tag.



Netzlücken melden in der MeinVodafone-App: "Menü" > "Mein Netz" > "GigaGarantie"

Wer mit der Qualität im Mobilfunknetz von Vodafone nicht zufrieden ist und das dem Konzern mitteilt, soll künftig mit einem Tag quasi unbegrenztem Datenvolumen entschädigt werden. Das teilte der Telekommunikationskonzern am Montag mit und erklärte, unzufriedene Kunden im LTE-Netz sollen das nun in der App "MeinVodafone" melden können. Dafür bekommen sie für einen Tag ein Datenvolumen von 90 Gigabyte gutgeschrieben, mehr als sie in der Zeit überhaupt verbrauchen könnten, schreibt Vodafone.

Der Mobilfunkanbieter selbst hofft demnach auf wertvolle Rückmeldungen, mit denen das eigene Netz gezielter verbessert werden könne. Kunden, die einmal einen Ort ohne LTE-Netz finden, könnten das künftig einmal pro Monat über die App melden. Das Stichwort hierfür sei "GigaGarantie". Das gutgeschrieben Datenvolumen könne dann jeweils bis zum Folgetag um Mitternacht abgerufen werden. (mho)