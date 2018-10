Vodafone bringt Mini-Handy von Palm nach Deutschland

Das neue Palm-Handy kommt auch in Deutschland auf den Markt. Vodafone wird das Mini-Smartphone "voraussichtlich" im Dezember in den deutschen Handel bringen. Vorher war lediglich bekannt, dass der US-Provider Verizon das Palm in den Vereinigten Staaten anbieten wird. Das "Palm" ist ein etwas kurioses Gerät: Es funktioniert nur, wenn es an ein anderes Handy gekoppelt ist. Eine vollwertige eigene SIM-Karte hat es nicht.

Bei Vodafone funktioniert das mit Red+ MultiSIM, einer Embedded-SIM-Variante. Man kann das Palm darüber mehr oder weniger unabhängig vom Haupt-Handy verwenden, muss also nicht beide Handys mit herumtragen. Davon abgesehen funktioniert das Palm ähnlich wie ein normales Android-Handy. Es kann also auf den Play Store zugreifen und alle Apps verwenden, die auch auf "normalen" Handys laufen.

Kleines Ausgeh-Handy

Das Konzept: Das Palm ist eine Art Ausgeh-Handy, das sich vornehm im Hintergrund halten soll, bei Bedarf aber trotzdem funktional ist. Entsprechend klein ist das Palm-Handy: Es misst gerade einmal 50 mm × 97 mm × 7,4 mm.

Der LCD-BIldschirm des Palm ist 3,3 Zoll klein und zeigt HD-Auflösung, ein Snapdragon 435 und 3 GByte RAM arbeiten im Inneren. Das Palm läuft mit Android in Version 8.1 und kann per Gesichtserkennung entsperrt werden. Wie ein richtiges Handy hat auch das Palm eine Selfie- und eine Hauptkamera. Der Akku fasst gerade einmal 800 mAh. Wie viel das Palm bei Vodafone kosten wird und in welchen Vertragsoptionen es verfügbar ist, verrät Vodafone noch nicht.

