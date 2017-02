(Bild: dpa, Caroline Seidel)

Vodafone bündelt TV-Sender, Mediatheken, VoD-Angebote und Apps von Streaming-Diensten in einer neuen Fernseh-Plattform und ermöglicht so den Fernsehempfang daheim und unterwegs.

Als größter TV-Anbieter Deutschlands versorgt Vodafone rund 8 Millionen Kunden über Kabel und DSL mit seinen TV-Produkten. Mitte Februar will das Unternehmen nun mit "GigaTV" eine nach eigenen Angaben völlig neue Fernseh-Plattform starten, die Sender, Mediatheken, Video-on-Demand-Angebote und Apps von Streaming-Diensten integriert – und so den Fernsehempfang daheim am Fernseher und unterwegs auf Tablet oder Smartphone ermöglicht.

ProSiebenSat.1 Media kündigte bereits an, in diesem Zusammenhang mit Vodafone einen langfristigen Vertrag über die Verbreitung ihrer Free-, Pay-, HD- und Video-on-Demand-Angebote geschlossen zu haben. Vodafone-Kunden können dann auch Maxdome ab Ende Februar direkt über GigaTV buchen und nutzen. Damit wird maxdome künftig über alle großen Kabelanbieter vertrieben.

Die Vereinbarung umfasst auch "Catch-up"-Inhalte und die mobile Verbreitung der zehn Free-und Pay-TV-Sender von ProSiebenSat.1. So sollen viele Formate direkt nach TV-Ausstrahlung auf der neuen Plattform zum Abruf bereitstehen. Über die "Instant-Restart"-Funktion kann die aktuell laufende Sendung zeitversetzt von Beginn an gesehen werden. Mit einem netzwerkbasierten Personal Video Recorder (NPVR) sollen sich mehrere Fernsehsendungen parallel aufgenehmen lassen.

Out of the Box

Die Varianten mit Settop-Box sollen zunächst aber nur für Kunden mit Kabel-TV-Anschluss verfügbar sein. Der Empfang über die Box soll monatlich 14,99 Euro kosten. Will man den TV-Stream nur über die App empfangen, werden monatlich 9,99 Euro fällig. Bei beiden sollen sich bis zu drei Streams gleichzeitig empfangen lassen. Für HD-Inhalte werden nach einer kostenlosen Probezeit von zwei Monaten zusätzlich 9,99 Euro monatlich fällig.

Mit "Horizon" bietet Unitymedia seinen Kabelkunden bereits eine zentrale Plattfor für die Unterhaltungsangebote, Tele Columbus startete im Januar mit "AdvanceTV" eine entsprechendes Angebot. (nij)