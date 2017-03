(Bild: dpa)

Durch die Fusion von Vodafone und Idea soll in Indien der größte Telekommunikationskonzern des Landes mit rund 377 Millionen Kunden entstehen. 2018 soll das Geschäft abgeschlossen werden.

Gemeinsam mit dem Mobilfunkanbieter Idea will Vodafone zum größten Telekommunikationsanbieter in Indien mit insgesamt 377 Millionen Kunden fusionieren. Vodafone bestätigte, dass bereits seit Januar über den Zusammenschluss verhandelt wurde, 2018 solle das Geschäft abgeschlossen werden. Bislang war Vodafone in Indien die Nummer zwei auf der Rangliste der Telekommunikationsanbieter.

Wie Vodafone mitteilte, soll das Unternehmen rund 45 Prozent der Anteile an dem neuen Zusammenschluss mit Idea Cellular halten. Etwa 26 Prozent werden demnach dem Idea-Mutterkonzern, der Aditya Birla Group, zukommen. Eine Vereinbarung sehe allerdings vor, dass die Anteilsverhältnisse in den kommenden Jahren durch Zukäufe der Aditya Birla Group einander angeglichen werden sollen. Der Wert des neuen Unternehmens wird auf rund 23 Milliarden US-Dollar taxiert.

Durch den Zusammenschluss wird die bisherige Nummer eins auf dem indischen Mobilfunkmarkt, der Anbieter Bharti Airtel mit rund 269 Millionen Kunden, überholt. Vodafone allein zählte bislang rund 200 Millionen, Idea rund 177 Millionen Kunden. Nach der Fusion läge der gemeinsame Marktanteil bei 35 Prozent. (msi)