Wer sein Altfahrzeug mit ODB-2-Schnittstelle schon immer ins Internet der Dinge hieven wollte, bekommt mit dem TankTaler eine kostenlose Nachrüstlösung.



Die TankTaler-App zeigt auf Wunsch Live-Infos des Fahrzeugs an.

In Deutschland sind derzeit rund 45 Millionen Fahrzeuge unterwegs – nur ein kleiner Teil von ihnen zählt schon zu den Connected Cars, ist also mit dem Internet verbunden. Vodafone präsentiert in Kooperation mit dem Start-Up ThinkNet auf der CeBIT (Pavillon 32) den kostenlosen TankTaler ODB-2-Dongel. Er ist mit einer Embedded-SIM von Vodafone ausgestattet und schickt Fahrzeugdaten in die Cloud. Der Fahrzeugbesitzer kann die kostenlose TankTaler-App installieren. Mit ihr spart man beim Tanken bis zu 2 Cent pro Liter und bekommt individualisierte Werbung aufs Handy geschoben. An ausgewählten Tankstellen soll die App den Gang zur Kasse ersparen und als automatische Bezahloption fungieren. Über die App kann man sich zudem Live-Fahrzeuginformationen anzeigen lassen oder ein elektronisches Fahrtenbuch führen.



Der TankTaler ODB-2-Dongle wird mit dem Diagnoseport des Fahrzeugs verbunden.

Vodafone arbeitet beim TankTaler-Projekt auch mit den Versicherern HDI und SV-Sparkassen-Versicherung zusammen. Im Falle eines Unfalles soll das System automatisch einen Notruf absenden. Ob die Versicherer den TankTaler-Kunden spezielle Tarife anbieten werden, ist noch nicht bekannt. Denkbar wären individualisierte Tarife, etwa je nach dem Fahrverhalten des Versicherten oder mit einer bestimmten geografischen oder zeitlichen Einschränkung. Als Zulieferer der Automobilindustrie hat Vodafone nach eigenen Angaben weltweit bereits 10 Millionen Fahrzeuge vernetzt. Die erhobenen Daten können in anonymisierter Form dazu dienen, ein Live-Bild der aktuellen Verkehrslage zu erzeugen und andere Fahrzeuge im Schwarm entsprechend zu lenken. Wer sich für den vernetzten Dongle interessiert, kann ihn auf der TankTaler-Seite bestellen. (sha)