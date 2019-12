Voi-Chef: Elektrotretroller halten nun länger als zwölf Monate

Elektro-Tretroller haben ein Image-Problem, das weiß auch Voi-Chef Fredrik Hjelm. Verleiher wie er seien Datenkraken, betrieben keinen umweltfreundlichen Dienst und verschandelten das Stadtbild. Nun versucht er diesen Vorbehalten gegen die von ihm propagierte Mikromobilität zu entgegnen.

Fredrik Hjelm (Bild: Voi)

Voi arbeite hart an Recycling und der Logistik seiner E-Scooter. "Aus einer in den nächsten Tagen erscheinenden Studie von Ernst & Young geht hervor, dass unsere E-Scooter bis zu 60 Prozent weniger CO 2 ausstoßen, als noch in der im Sommer diesen Jahres herausgegebenen North-Carolina-Studie angenommen", schreibt Hjelm in einem Kommentar. Mit den im Herbst neu eingeführten E-Tretrollern sei die Lebensdauer der Voi-Modelle auf über zwölf Monate erhöht worden. Diese Zahl solle noch verdoppelt werden.

Austauschbare Akkus

Alle Voi-Roller würden für regelmäßige Wartungsarbeiten von der Straße geholt, alle Teile fachgerecht recyclet. Dabei würden keine freiberuflichen Hunter beschäftigt, sondern ein internes Team aus Flottenpersonal sorge zusammen mit Logistikpartnern dafür, "dass die Wege zwischen den E-Scootern beim Einsammeln so kurz und effizient wie möglich sind".

Die Tretroller würden mit Ökostrom geladen und mit elektrischen Vans eingesammelt. Der neueste E-Scooter, der Voiager 3, werde mit austauschbaren Akkus ausgestattet, die auch mit E-Cargobikes ausgetauscht werden könnten. Dadurch entfielen Kraftfahrzeugfahrten zum Einsammeln und Laden der E-Scooter.

"Uns ist bewusst, dass einige Menschen unsere E-Scooter achtlos parken und sie nicht so liebevoll behandeln, wie wir es uns wünschen", gesteht Hjelm. Sein Unternehmen tausche sich deshalb eng mit den Städten aus, jeder gemeldete falsch geparkte E-Scooter werde innerhalb von 24 Stunden lokalisiert und umgestellt. In Stockholm teste Voi feste Parkstationen für die E-Tretroller, die es auch dann in Deutschland geben könnte.

Vandalen auf dem Kieker

"Beim Vandalismus verfolgen wir eine Null-Toleranz-Politik und gehen allen Fällen gesondert nach", beteuert Hjelm. Angesichts der DSGVO sei noch nicht klar, inwiefern es möglich sei, Bußgeldbescheide an Nutzer weiterzugeben. "Sollte sich eine solche Möglichkeit eröffnen, würden wir das sehr begrüßen und unseren Beitrag zur Reglementierung des deutschen Straßenverkehrs leisten."

"Autos sind einer der größten Klimasünder in Deutschland – und fast jeder zweite besitzt eines. Die E-Scooter und das Sharingmodell hingegen sind noch sehr neu und das Konzept dahinter für viele unverständlich", betont Hjelm. "Das kann abschreckend wirken und zu Negativspekulationen anregen." Die E-Tretroller seien ein neues Angebot, eine Ergänzung zu bestehenden Verkehrsangeboten, die sich in der Anfangsphase befinde.

Misstrauen als Chance

Die E-Tretroller sammelten Bewegungsdaten, um das Angebot zu optimieren. Voi schaue, wo die Menschen viel mit dem E-Scooter fahren und stelle dort mehr davon bereit. "Auf diese Art und Weise sind wir in den letzten Monaten zunehmend in Außenbezirke und Gebiete jenseits der Innenstadtbereiche expandiert, weil wir gesehen haben, dass viele Fahrten in diese Richtungen gegangen sind."

Die Daten würden nicht an Dritte verkauft, sondern allein dafür verwendet, dass Fahrwillige möglichst in der Nähe fündig werden. Allerdings würden aggregierte Bewegungsdaten an lokale Behörden weitergegeben, damit der städtische Verkehrsmix optimiert werden neue Mobilitätsdienste an bestehende Angebote angeschlossen werden können.

Das Voi entgegengebrachte Misstrauen sehe das Unternehmen nicht als Antipathie, sondern als eine Chance. "Es zeigt uns, dass die Menschen unsere E-Scooter sehr ernst nehmen und sich tatsächlich Gedanken darüber machen, ob Mikromobilität nicht tatsächlich in der Zukunft mehr und mehr Autofahrten wird ersetzen können", gibt sich Hjelm gelassen.

Zur möglichen Unfallträchtigkeit der im Juni für den öffentlichen Verkehr in Deutschland zugelassenen E-Tretroller äußerte sich Hjelm nicht. Ab Anfang kommenden Jahres sollen Unfälle mit den Gefährten in der offiziellen Unfallstatistik gesondert aufgeführt werden. (anw)