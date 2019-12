Volkswagen stellt Laderoboter für die Tiefgarage vor

Bislang lädt man die Akkus von Elektroautos an Wallboxes oder Ladesäulen. Die VW-Tochter Volkswagen Group Components hat nun in einer Studie einen Roboter vorgestellt, der die Autobatterien auch an Parkplätzen ohne fest installierte Ladeinfrastruktur betanken soll.

Der autonom fahrende Roboter kann einen oder mehrere Anhänger mit sich ziehen, der eigene Batterien beherbergt. Jeder der "Akkuwagon" genannten Energiespeicher besitzt voll aufgeladen eine Kapazität von etwa 25 kWh. Die Ladeelektronik soll am Fahrzeug auch Schnellladen mit bis zu 50 kW ermöglichen.

Der Strom kommt fahrbahren Anhändern. (Bild: Volkswagen Group Components)

Elektrischer Tankwart

Den Ladevorgang können Nutzer entweder per App oder per Car-to-X-Kommunikation starten. Der Roboter steuert dann mit einem Akkuwagon im Schlepptau das Fahrzeug eigenständig an. Hindernissen weicht er mittels Kamera, Lasersensoren und Ultraschallsensoren aus.

Er soll die Ladeklappe des Fahrzeugs öffnen und den Stecker des fahrbaren Energiespeichers über einen Greifarm selbst anschließen oder entkoppeln können. Während des Ladevorgangs verbleibt nur der Akkuwagon am Auto, der Roboter kann sich in der Zwischenzeit um andere Elektroautos kümmern. Nach abgeschlossenem Ladevorgang bringt der Roboter den Energiespeicher zurück zu einer zentralen Ladestation.

Während des Ladevorgangs verbleibt der Akkuwagon beim Fahzeug, der Roboter kann sich währenddessen anderen Aufgaben widmen. (Bild: Volkswagen Group Components)

Flexibler als Ladesäulen

Das Roboterkonzept soll sich laut Volkswagen auch für Tiefgaragen und Parkhäuser eignen und eine schnelle Elektrifizierung herkömmlicher Parkplätze ermöglichen. Da man nicht für jeden Stellplatz eine eigene Ladesäule brauche, reduziere sich der bauliche Aufwand. Außerdem würden fest installierte Ladesäulen auf diese Weise nicht von herkömmlichen Fahrzeugen blockiert werden.

Einen Termin für einen Marktstart nennt Volkswagen nicht, bislang handle es sich um eine Studie. Der niedersächsiche Autobauer ist nicht der einzige Hersteller, der an autonomer Fahrzeugsteuerung im Parkhaus forscht. Bosch und Daimler erhielten 2019 eine Genehmigung vom TÜV für einen autonomen Vorfahr- und Abstellservice. (hze)