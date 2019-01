Volkswagen und Ford schmieden Allianz

Volkswagen und Ford haben nun offiziell gemacht, was schon vor Monaten durch die Medien ging: Die beiden Autohersteller gehen eine globale Allianz ein. Sie soll zunächst auf die Sparte der leichten Nutzfahrzeuge beschränkt sein. Zunächst wollen die beiden Hersteller ab 2022 Transporter und mittelgroße Pick-ups entwickeln, bestätigten Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess und Ford-Chef Jim Hackett. Beide erwarten ab 2023 operative Ergebnisverbesserungen. Eine Kapitalverflechtung der beiden Unternehmen sei nicht vorgesehen.

"Weitere Möglichkeiten werden ausgelotet"

Geprüft werde eine mögliche Zusammenarbeit bei Elektromobilität, autonomen Autos und Mobilitätsdiensten. Die beiden Unternehmen haben "bereits damit begonnen, entsprechende Möglichkeiten auszuloten", heißt es in einer Mitteilung von Volkswagen und Ford. Zudem wollen beide Unternehmen auch weitere gemeinsame Fahrzeugprogramme in Betracht ziehen. An den Einzelheiten sollen in den kommenden Monaten Teams arbeiten.

Eine mögliche Kooperation bei Nutzfahrzeugen war im vergangenen Jahr bereits bekannt geworden. Im November 2018 hieß es in Medienberichten, die Zusammenarbeit könne weit darüber hinausgehen.

Ziel: Kosten sparen

Bereits am Freitag hatte der Volkswagen-Aufsichtsrat einer grundsätzlichen Einigung über die geplante Kooperation zugestimmt. Ziel der Kooperation beim Bau leichter Nutzfahrzeuge ist es, Kosten zu sparen. Nach Diess' Einschätzung sind beide Hersteller in dem Segment jeweils zu klein, um eine weltweite Rolle spielen zu können. Zusammen könnten die Autobauer Ausgaben für Forschung und Entwicklung teilen, auch könnten die Werke besser ausgelastet werden.

Zusammen haben beide Unternehmen 2018 insgesamt rund 1,2 Millionen leichte Nutzfahrzeuge weltweit abgesetzt. Damit wäre die Allianz laut VW die branchenweit volumenstärkste Zusammenarbeit in dem Segment. In den kommenden fünf Jahren werde die Nachfrage nach mittelgroßen Pick-ups und Transportern weltweit steigen. (mit Material der dpa) / (anw)