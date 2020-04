Volkswagens Pkw-Werke nehmen Produktion wieder auf

Volkswagen will ab kommenden Montag in seinen Werken in Zwickau und Bratislava wieder Pkw produzieren. Eine Woche darauf soll die Produktion in den übrigen deutschen Produktionsstätten sowie in Portugal, Spanien, Russland und USA wiederaufgenommen werden. Im Mai soll dann nach und nach auch in Südafrika, Argentinien, Brasilien und Mexiko wieder produziert werden. In Zwickau wird VW neuestes Elektroauto ID.3 gebaut.

Der Autokonzern hatte vor einem Monat bekannt gegeben, wegen der Coronavirus-Krise seine Werke in Europa zu schließen. Nun sagte VW-Manager Ralf Brandstätter, mit den Beschlüssen der Bundes- und Landesregierungen vom gestrigen Mittwoch sowie den Lockerungen in weiteren europäischen Staaten seien die Rahmenbedingungen geschaffen, die Produktion wieder schrittweise aufnehmen zu können. Zu den Beschlüssen gehört auch, dass Autohändler wieder öffnen dürfen.

Kurzarbeit

In den vergangenen drei Wochen habe Volkswagen einen Katalog zum Gesundheitsschutz der Belegschaft erarbeitet und auch den Wiederaufbau der Lieferketten vorangetrieben. Für die Volkswagen-Werke in Deutschland gelte weiter Kurzarbeit, die Zahl der Kurzarbeitenden werde aber je nach Anlauf schrittweise zurückgefahren.

Die Produktion werde je nach der derzeitigen Komponenten-Verfügbarkeit, der staatlichen Auflagen in Deutschland und Europa und der Entwicklung in den Vertriebsmärkten angefahren. "Wiederanläufe gibt es nach jedem Werksurlaub, damit haben wir große Erfahrung. Jetzt mit der Pandemie müssen wir unsere Routinen dafür anpassen", sagte Bernd Osterloh, Vorsitzender des VW-Betriebsrats. Die Temperatur der Mitarbeiter wird vor Schichtbeginn gemessen, in der Produktion tragen sie Schutzmasken.

China produziert wieder

In 32 der chinesischen 33 VW-Werke werde bereits wieder produziert, auf diese Erfahrungen will der Konzern nun zurückgreifen. In der dortigen Belegschaft sei bisher kein Fall von Covid-19 aufgetreten.

Die Volkswagen Group Components hat am 6. April damit begonnen, die Produktion schrittweise zunächst in ihren Werken in Braunschweig und Kassel, ab 14. April auch in Salzgitter, Chemnitz und Hannover sowie an den polnischen Standorten wieder anzufahren. Diese sollten zunächst die Versorgung der Fahrzeugproduktion in China sicherstellen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(Quelle: Volkswagen)

(anw)