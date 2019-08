Vollelektrisch: VW stellt den ID.3 offiziell auf der IAA vor

Auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt will Volkswagen in einer Weltpremiere den vollelektrischen ID.3 offiziell vorstellen. Die ID.-Plattform mit dem Modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB) soll als Grundlage für weitere Modelle der "ID. Familie" dienen, zu der auch Studien auf der IAA vorgestellt werden, wie VW in einer Pressemitteilung erklärt.

Technische Details des ID.3

Der ID.3 soll in drei Batteriegrößten zur Auswahl stehen – eine große Batterie (77 kWh netto), eine mittlere Batterie (58 kWh netto) und eine kleine Batterie (45 kWh netto). VW gibt dazu Reichweiten von "rund" 330 bis 550 Kilometer (nach WLTP) an. Bei einer Ladeleistung von 100 kW sollen die ID.-Batterien, auf die VW eine Garantie von acht Jahren beziehungsweise 160.000 Kilometer gibt, in 30 Minuten wieder frisch für rund 290 Kilometer sein. Die Motorleistung des heckangetriebenen ID.3 beziffert der Konzern auf 150 kW (204 PS).

Der Basispreis des ID.3 liegt laut Volkswagen unter 30.000 Euro und das Fahrzeug soll über seine gesamte Lebensdauer, sofern der Besitzer konsequent mit "Grünstrom" lädt, bilanziell CO2-neutral sein. Detaillierte Informationen zu der CO2-Bilanz und dem nicht unumstrittenen CO2-Fußabdruck bei der Produktion und Materialbeschaffung zur Herstellung des Autos bleibt das Unternehmen schuldig.

Auslieferung ab Mitte 2020

Die limitierte Premieren-Edition des ID.3 konnte bereits im Mai vorbestellt werden. Dafür war aber die Bereitschaft zu einer Anzahlung in Höhe von 1000 Euro und der Verzicht auf eine Betrachtung des Fahrzeugs Voraussetzung. Im gleichen Monat begann Volkswagen mit der Umrüstung des Werks in Zwickau zur E-Auto-Fabrik. Die Produktion des ID.3 soll planmäßig Ende 2019 starten, erste Fahrzeuge sollen Mitte 2020 ausgeliefert werden, heißt es in der Pressemitteilung von Volkswagen.











Das Unternehmen bezeichnet den ID.3 als "das dritte große Kapitel mit strategischer Bedeutung" nach dem Käfer und dem Golf. Die Herausforderungen, persönlichen Erfahrungen und Erfolgsmomente der Personen "hinter dem fertigen Auto", sowie konkrete Details und Hintergründe der Entwicklungsarbeit möchte der Konzern in der Mitte August gestarteten Videoserie "Becoming ID" auf YouTube näher beleuchten.

