Die nächste Version des Betriebssystems renoviert sämtliche Emojis und fügt neue Exemplare nach Unicode-9-Standard hinzu, wie die erste Beta von iOS 10.2 zeigt. Neben neuen Funktionen bereitet Apple das System auf die kommende TV-App vor.

Nach der Freigabe von iOS 10.1.1 hat Apple eine erste Vorabversion von iOS 10.2 zum Test freigegeben. Das Update erweitert das Betriebssystem um über 70 neue Emojis, die zum Unicode-9-Standard gehören. Dazu zählen neben Facepalm, Shrug (Achselzucken) auch Fuchs und Eule, eine Schwangere sowie eine halbierte Avocado, wie Emojipedia aufführt.

Neue Beruf-Ideogramme etwa für Feuerwehrmann/Feuerwehrfrau, Richter/Richterin und Lehrer/Lehrerin hat Apple ebenfalls ergänzt. Neben den Neuzugängen umfasst das Update aber auch überarbeitete Fassungen älterer Emoji in iOS wie macOS.

Notrufkontakte und Kameraeinstellungen

iOS 10.2 ermöglicht es außerdem, SOS-Kontakte in der Health-App hinzuzufügen, die offenbar im Fall eines Notrufs automatisch benachrichtigt werden. Eine derartige Funktion hat Apple bereits in watchOS 3 integriert: Das längere Drücken der Apple-Watch-Seitentaste löst einen Notruf aus und informiert die hinterlegten Kontakte – auch der Standort wird übermittelt.

Die Kamera-App bietet nun die Option, die letztgewählte respektive zuletzt genutzte Einstellungen beim nächsten Öffnen beizubehalten, wie Entwickler berichten. Statt der normalen Fotoansicht würde dann zum Beispiel wieder Funktion zur Aufnahme eines Zeitlupenvideos geöffnet, falls diese zuletzt im Einsatz war.

Neue TV-App soll offenbar in Videos-App integriert werden

Mit iOS 10.2 bereitet Apple das System außerdem auf die neue TV-App vor, die offenbar in die vorinstallierte Videos-App integriert. Für diese gibt es nun erstmals ein Widget, dort dürften in Zukunft die TV-Sendungen zu finden sein, die als nächstes anstehen. Das Update erlaubt außerdem das Sortieren von Wiedergabelisten in der Musik-App nach verschiedenen Kriterien und ergänzt Wallpaper.

Neben iOS 10.2 hat Apple auch eine erste Beta von macOS 10.12.2, watchOS 3.1.1 und tvOS 10.1 für Entwickler bereitgestellt. Die Veröffentlichung von iOS 10.2 dürfte für Dezember angesetzt sein. (lbe)