Am heutigen 2. März jährt sich die Markteinführung zweier klassischer Macs zum 30. Mal. Mac & i stellt die beiden Geburtstagskinder vor.

Heute vor 30 Jahren hatten Apple-Anwender in den USA (und etwas später auch in Deutschland) die Qual der Wahl: Sollte sie sich den Macintosh SE im klassischen Mac-Design mit verbessertem Innenleben oder gleich den Macintosh II mit mehr Erweiterungsmöglichkeiten und Workstation-Gehäuse zulegen? Nicht zuletzt dürfte die Entscheidung am Preis gelegen haben. Der SE war signifikant billiger als der II: Für ein Modell mit zwei Diskettenlaufwerken ging es "schon" bei 2900 US-Dollar los (in Deutschland lag der Preis nochmals deutlich höher) und für den Macintosh II wurden mindestens 5500 Dollar fällig.

20 MByte große Festplatte

Beide Maschinen kamen komplett ausgestattet zum Käufer: Der SE mit seinem – wie bei allen klassischen Macs – eingebauten Monitor, der II mit einem mitgelieferten Bildschirm zum Anschließen. Als Workstation hatte der II auch gleich zum oben genannten Preis eine SCSI-Festplatte mit 20 MByte integriert, gegen Aufpreis gab es sogar einen 13-Zoll-Farbbildschirm. Beim SE musste der Nutzer standardmäßig mit bis zu zwei Diskettenlaufwerken hantieren. Der SE lief noch mit einem Motorola 68000 mit satten 8 MHz, der II gleich mit dem schnelleren 68020 mit 16 MHz. An RAM kamen beide Maschinen mit 1 MByte, wobei die Speicheranbindung beim II etwas schneller war. Beide Macs wurden mit System 3.0 (Finder 5.1) ausgeliefert und unterstützten Mac OS bis hin zu System 7.5.5.

Den Macintosh SE kauften viele, weil er endlich einen Erweiterungsbus hatte – das "SE" stand dementsprechend auch für "System Expansion". Apple-Gründer Steve Jobs hatte sich bekanntermaßen lange gegen solche Slots ausgesprochen. Auch gab es eine Nutzung des Apple Desktop Bus für Eingabegeräte, der eigentlich vom Apple IIGS stammte.

Geheimprojekt gegen Steve Jobs

Wer sich einen Macintosh II leisten konnte, freute sich über eine für die damalige Zeit herausragende Workstation, die viele Funktionen vorwegnahm, die man heute für selbstverständlich hält. Dazu gehört, dass das Interface eines Mac farbig ist. Steve Jobs höchstpersönlich soll sich lange dagegen gewehrt haben, weil Schwarz-Weiß-Monitore dem damals gebräuchlichen S/W-Druckbild entsprachen. Entsprechend war der Macintosh II anfangs ein Geheimprojekt, über das der Apple-Gründer gar nicht informiert wurde. Eines ist der II allerdings sicher nicht: hübsch. Er wirkt eher wie ein – wenn auch moderner – PC-Desktop. Das Design stammte von Hartmut Esslinger. (bsc)