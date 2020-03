Vorschau: Neue PC-Spiele im April 2020

Der Spiele-Frühling hat im April nicht nur die Remakes zu Resident Evil 3 und Trials of Mana im Gepäck, sondern bietet auch tolle Titel, die bisher noch keine Verwandten in der Spiele-Branche haben. Mit von der Partie sind unter anderem das Soulslike Hellpoint, das unter Windows, Mac und Linux spielbar sein wird. Mit Cryofall bekommen zudem Freunde komplexer Survival-RPGs einen vielversprechenden Kandidaten geliefert.

Resident Evil 3 Remake

Nach dem Erfolg des Remakes von Resident Evil 2 steht nun die Neuauflage des 3. Teils in den Startlöchern. Storymäßig geht es nahtlos weiter: In der fiktiven Stadt Raccoon City sind einige Mitglieder der S.T.A.R.S., einer Spezialeinheit der Polizei, unterwegs, darunter auch Jill Valentine. Jill will eine Reihe mysteriöser Vorfälle untersuchen, bei denen Personen auf unerklärliche Weise verschwunden oder sogar ums Leben gekommen sind.

Schon bald stellen Jill und ihre Kollegen fest, dass der Forschungskonzern Umbrella für die Ereignisse verantwortlich zu sein scheint. Umbrella hat offenbar ein tödliches Virus freigesetzt, das mitunter schreckliche Mutationen zur Folge hat. Die S.T.A.R.S. beschließen, die Wahrheit ans Licht zu bringen und Umbrella zur Rechenschaft zu ziehen, stellen jedoch schnell fest, dass Umbrella bereits schwerwiegende Gegenmaßnahmen getroffen hat. Das Remake von Resident Evil 3 steht ab dem 3. April 2020 zum Kauf bereit.

Trailer zu Resident Evil 3 Remake (Quelle: Capcom)

Trials of Mana Remake

Mit Trials of Mana geht ab 24. April 2020 ein weiteres, namhaftes Remake erhältlich. Trials of Mana ist der dritte Teil der Mana-Reihe, die mit Secret of Mana 1993 auf dem Super Nintendo einen legendären Videospiele-Erfolg feierte. Das Remake von Secret of Mana erschien bereits im Februar 2018 und stieß damals auf eher durchwachsenes Feedback aus den Reihen der Spieler.

Ob die Wiederauflage von Trials of Mana nun alles besser macht, bleibt abzuwarten. Es kommt zumindest mit hübscher 3D-Grafik, einem generalüberholten Kampfsystem und erneuertem Soundtrack daher und bietet idealerweise ein klassisches JRPG-Abenteuer in zeitgemäßem Gewand.

Trailer zu Trials of Mana Remake (Quelle: Square Enix)

Minecraft Dungeons

Das Entwickler-Studio Mojang schickt im April 2020 das langersehnte Minecraft-Spin-Off Minecraft Dungeons ins Rennen. Das Action-Adventure-Spiel erinnert stark an klassische Dungeon-Crawler und wird für PC, Switch, PS 4 und Xbox One erscheinen. Bis zu vier Spieler können gemeinsam lokal oder online im Koop-Modus die kantigen Höhlen erkunden und zahlreiche Minecraft-typische Widersacher wie Creeper oder Spinnen aus den Socken hauen. Als Belohnung gibt es dafür natürlich tonnenweise Loot, darunter Waffen, Verzauberungen und andere, einzigartige Gegenstände.

Den eigenen Spiel-Charakter kann man optisch individuell gestalten und nach den eigenen Vorlieben verstärken und verbessern. Auf den ersten Blick scheint Minecraft Dungeons ein liebevoll gestalteter Titel zu sein, der nicht nur Minecraft-Fans, sondern auch Liebhaber anderer Genres begeistern könnte.

Trailer zu Minecraft Dungeons (Quelle: Majong)

Diese und weitere Neuerscheinungen im April haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Spiel Genre Plattform Release Resident Evil 3 Remake

Horror-Shooter Windows, Xbox One 03.04. CryoFall Indie-RPG Windows

03.04. Disaster Report 4: Summer Memories Survival-Abenteuer Windows, PS 4, Switch 07.04. Someday You'll Return Indie-Abenteuer Windows

14.04. Hellpoint Action-RPG Windows, Mac, Linux

16.04. Cloudpunk Indie-Abenteuer Windows

23.04. Predator: Hunting Grounds Multiplayer-Shooter Windows, PS 4 24.04. Trials of Mana: Remake JRPG Windows, PS4, Switch 24.04. Gears Tactics Runden-Strategie Windows, Xbox One

28.04. Last Epoch Hack & Slash Windows, Mac, Linux 30.04. Minecraft: Dungeons Action-Adventure Windows, Xbox One April

