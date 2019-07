Vorschau: Neue PC-Spiele im August 2019

Wie schon im Juli gibt es auch im August Kost für Filmfans – dieses Mal sogar im Doppelpack: So liefert The Dark Pictures Anthology - Man of Medan eine kinoreif inszenierte Erzählung von fünf Freunden, die sich auf die Suche nach einem Schiffswrack aus dem zweiten Weltkrieg begeben. Blair Witch wiederum lässt den Spieler durch einen gruseligen Hexenwald streifen, der vielen aus der kultigen Filmvorlage noch in Erinnerung sein dürfte.

Ein Klassiker bringen auch Blizzard zurück, die das ursprüngliche World of Warcraft Classic von 2005 für aktuelle Hardware wieder auflegen, dabei der Grafik und dem Gameplay des Originals aber treu bleiben wollen. Gegen eine unbekannte Bedrohung kämpft man hingegen im 3rd-Person-Shooter Control. Jugendliche unter 18 Jahren und alle Verweigerer des Epic Store müssen im neusten Werk der Max-Payne-Macher allerdings draußen bleiben.

Man of Medan

Am 30. August erscheint mit Man of Medan der erste von insgesamt sieben Teilen der "Dark Pictures"-Anthologie. In dem filmischen Horror-Adventure der “Until Dawn”-Macher untersuchen fünf Freunden ein Schiffswrack aus dem zweiten Weltkrieg, das sie bei einem Tauchtrip entdecken. Wie schon bei “Until Dawn” leihen auch hier bekannte Schauspieler den Charakteren ihre Stimmen und Gesichter, darunter Shawn Ashmore (X-Men) und Pip Torrens (Preacher). Neben dem Einzelspieler bietet das Spiel auch einen “Movie-Night” genannten Couch-Koop für bis zu vier Spieler sowie einen Online-Modus für zwei Spieler.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Man of Medan - Trailer (Ankündigung) (Quelle: Bandai Namco)

Bild 1 von 11 Die Spiele-Highlights im August (11 Bilder) Madden NFL 20 Mit Madden NFL 20 kehrt ab dem 2. August der American Football zurück auf den heimischen Rechner. Neben der FIFA-Reihe ist dies der einzige Titel von EA Sports, der auch für den PC erscheint.



Blair Witch

In dem storylastigen First-Person-Abenteuer Blair Witch schlüpft man in die Rolle des ehemaligen Polizeibeamten Ellis und untersucht das Verschwinden eines kleinen Jungen im Black Hills Forest. Die Suchaktion wird dabei schnell zu einem Albtraum, in dem man sich der “Blair Witch” Hexe stellen muss. Der am 30. August erscheinende Psychoschocker ist zwar keine lizenzierte Umsetzung des pseudo-dokumentarischen Horrorfilms von 1999, nimmt aber die darin überlieferte Hexensage für die eigene Story auf.

World of Warcraft Classic

Mit World of Warcraft Classic erscheint am 27. August die originalgetreue Nachbildung des ursprünglichen World of Warcraft von Blizzard. Der Titel soll Gameplay und Grafik so abbilden, wie sie vor Erscheinen der zahlreichen Erweiterungen waren. Auch Charaktermodelle, Talentbäume, Raids und Kampfmechaniken sollen dem Stand von 2005 entsprechen. World of Warcraft Classic wird sich von bestehenden World-of-Warcraft-Abonnenten ohne zusätzliche Kosten spielen lassen.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

World of Warcraft Classic - Trailer (Ankündigung) (Quelle: Blizzard)

Control

Am 27. August erscheint mit Control neue Actionkost aus dem Hause Remedy, das sich mit Titeln wie Max Payne und Alan Wake in der Vergangenheit bereits einen guten Ruf erarbeiten konnte. In dem Action-Adventure muss man als Jesse Faden die Kontrolle über eine geheime New Yorker Behörde zurückerlangen, nachdem diese von einer zunächst unbekannten Bedrohung übernommen wurde. Dabei setzt man auf eine Vielzahl übernatürlicher Fähigkeiten und weitreichend modifizierbare Ausrüstung, außerdem will die dynamische Zerstörung der Spielewelt zum eigenen Vorteil genutzt werden. Control wird exklusiv im Epic Games Store erhältlich sein.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Control - Trailer (Gameplay) (Quelle: Remedy)

Diese und weitere Neuerscheinungen im Juni haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Spiel Genre Plattform Release Madden NFL 20 Sport Windows

02.08. Age of Wonders: Planetfall Rundenstrategie Windows 06.08. Remnant: From the Ashes Action-RPG Windows 20.08. Rad Roguelike Windows 20.08. Oninaki JRPG Windows 22.08. Ancestors: The Humankind Odyssey Action-Adventure k.A. 27.08. World of Warcraft Classic MMORPG Windows, Mac 27.08. Control 3rd-Person-Shooter k.A. 27.08. Blair Witch Horror Windows 30.08. The Dark Pictures Anthology - Man of Medan Adventure Windows 30.08. Pine Action-Adventure Windows, Mac August

Im laufenden Monat stehen ebenfalls noch einige Spiele-Releases aus. Die folgende Galerie zeigt die Highlights aus dem Juli:

Bild 1 von 13 Die Spiele-Highlights im Juli (13 Bilder) Wolfenstein: Youngblood | FPS | Windows



Neunzehn Jahre nach den Ereignissen des zweiten Teils kämpfen sich ab dem 26. Juli die Zwillingstöchter von B.J. Blazkowicz durch das vom Regime besetzte Paris. Dank Koop-Modus lassen sich beide von menschlichen Spielern steuern, alternativ übernimmt die KI eine der Protagonistinnen.



Die Spiele-Highlights aus den vergangenen Monaten lassen sich in der folgenden Bildergalerie noch einmal durchblättern:

Bild 1 von 51 Die Spiele-Highlights der vergangenen Wochen (51 Bilder) A Plague Tale: Innocence | Action-Adventure | Windows, PS4, Xbox One



Das düstere Action-Adventure A Plague Tale: Innocence soll Spieler mit seiner filmreifen Atmosphäre in den Bann ziehen.

Siehe dazu auch:

(tta)