Vorschau: Neue PC-Spiele im Dezember 2019

Der Gaming-Dezember fällt im Vergleich zu anderen Monaten etwas ruhiger aus, hält aber dennoch einige spielenswerte Highlights bereit. Dazu zählen unter anderem Fortsetzungen beliebter Spiele-Reihen wie "Mechwarrior 5: Mercenaries" und "Transport Fever 2". Aber auch ein paar Indie-Titel und das an XCOM erinnernde "Phoenix Point" versprechen unterhaltsame Stunden am heimischen PC.

Mechwarrior 5: Mercenaries

Ab dem 10.12.2019 können Spieler die Kontrolle über einen von mehr als 100 schwer bewaffneten Kampfrobotern übernehmen. In "Mechwarrior 5: Mercenaries" steuert man die sogenannten Mechs und führt diese mit allerlei Waffen an Bord auf das Schlachtfeld, um gegen andere bewaffnete Roboter zu kämpfen. Ob man dabei Story-Missionen spielt oder als Söldner in prozedural generierten Kurzeinsätzen agiert, bleibt dem Spieler überlassen. Waffen und Ausrüstung der Mechs lassen sich mithilfe des in den Missionen verdienten Geldes und freigeschalteter Upgrades stetig verbessern. Per Standardeinstellung stehen dem Spieler drei KI-gesteuerte Mechs zur Seite, die sich im Online-Koop-Modus auch gegen andere Spieler austauschen lassen. Die Unreal 4 Engine verhilft dem neuesten Ableger der vor rund 30 Jahren gestarteten Spiele-Reihe zu zeitgemäßem Glanz und lässt auf actionreiches Gameplay hoffen.

Transport Fever 2

Für Fans klassischer Transportsimulationen à la Transport Tycoon steht mit "Transport Fever 2" ab dem 11.12.2019 ein vielversprechender Genre-Vertreter bereit. Transport Fever 2 ermöglicht es, ein Transport-Imperium zu errichten, das zu Land (per LKW und Zug), in der Luft und auf dem Wasser vertreten ist. Es gilt Personen und Güter weltweit zu transportieren und die dafür notwendige Verkehrs-Infrastruktur aus dem Boden zu stampfen. Dazu müssen Schienen, Straßen, Flughäfen und Häfen sowie die dazugehörigen Vehikel gebaut werden. Die über 200 verschiedenen Transportfahrzeuge stammen aus Europa, Asien und Amerika und begleiten den Spieler durch drei Kampagnen, die zeitlich von 1850 bis in die Gegenwart reichen. Darüber hinaus lassen sich im freien Modus auch Endlos-Szenarien und dank des Karteneditors sogar ganz eigene Welten erstellen. Eine Unterstützung für Mods soll es ebenfalls geben.

Drug Dealer Simulator

Mit dem "Drug Dealer Simulator" ist ab dem 06.12.2019 ein besonders kurioser Vertreter der Simulationen zum Kauf verfügbar. Wer schon immer einmal den inneren Kriminellen in sich herauslassen und ein eigenes zwielichtiges "Business" aufbauen wollte, der ist bei Drug Dealer Simulator an der richtigen Adresse. Vom Anbau etwaiger illegaler Substanzen, über den Abbau und die Lagerung, bis hin zum gewinnorientierten Verkauf bietet der DDS alles was das Herz eines aufstrebenden Gangsters begehrt. Mit Drogen zu dealen, ist selbstverständlich keine erstrebenswerte Karriere und auch moralisch mindestens fragwürdig. Aber man könnte ja so tun als ob, oder?

Diese und weitere Neuerscheinungen im Dezember haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Spiel Genre Plattform Release Darksiders Genesis Action-RPG Windows

05.12. Drug Dealer Simulator Simulator

Windows

06.12. Astaria Management-Simulation Windows 09.12. Ashen RPG Window, Xbox One 09.12. Mechwarrior 5: Mercenaries Action

Windows 10.12. Hades Action-RPG Windows

10.12. Transport Fever 2 Wirtschafts-Simulation Windows, Linux 11.12. Dead End Job Indie-Action Windows, Linux 13.12. Phoenix Point Runden-Strategie Windows Dezember

Neunzehn Jahre nach den Ereignissen des zweiten Teils kämpfen sich die Zwillingstöchter von B.J. Blazkowicz durch das vom Regime besetzte Paris. Dank Koop-Modus lassen sich beide von menschlichen Spielern steuern, alternativ übernimmt die KI eine der Protagonistinnen.

