Vorschau: Neue PC-Spiele im Februar 2019

Der Februar wird für PC-Spieler ein Monat der Fortsetzungen. Fans bekannter Spielereihen wie Far Cry, Metro, Anno oder Dirt Rally können sich dann auf Nachschub freuen. Auch das arcadige Kampfjet-Spiel Ace Combat kehrt nach sechsjähriger Abstinenz auf den PC zurück. Mit Astroneer und Tannenberg verlassen außerdem zwei bekanntere Titel die Early-Access-Phase. Wir zeigen im Folgenden die Februar-Highlights für PC-Spieler in der Übersicht.

Far Cry New Dawn

Nicht einmal ein Jahr nach dem Erscheinen von Far Cry 5 steht ab dem 15.02.2019 mit Far Cry New Dawn schon der nächste Teil der beliebten Action-FPS-Reihe in den Startlöchern. Anstelle eines durchgeknallten Sekten-Anführers samt seiner Anhänger, gibt es im nunmehr 6. Far-Cry-Spiel ein post-apokalyptisches Szenario, das 17 Jahre nach einer Atomkatastrophe stattfindet. Im Kampf um die letzten verbliebenen Ressourcen bekommt man es mit zwei psychopathischen Schwestern zu tun, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Überlebenden der Apokalypse zu terrorisieren und sie um ihre Habseligkeiten zu erleichtern - meistens mittels Waffengewalt. Far Cry New Dawn erinnert optisch ein wenig an einen Mad-Max-Film, der in einen Regenbogen-Farbtopf gefallen ist; vielleicht tut das der Spiele-Reihe ja ganz gut, der 5. Teil stieß nicht bei allen Fans auf Begeisterung.

Metro Exodus

Ebenfalls post-apokalyptisch, dafür aber alles andere als bunt, kommt Metro Exodus am 15.02.2019 daher. 25 Jahre nachdem ein Atomkrieg die Erde in Schutt und Asche gelegt hat, harren Teile der Überlebenden in den Metro-Tunneln unter dem völlig zerstörten Moskau aus. Die Erdoberfläche ist nicht nur wegen der teilweise lebensbedrohlichen Strahlung unbewohnbar geworden, sondern beherbergt zudem zahlreiche mutierte Lebensformen und untereinander verfeindete Bevölkerungsgruppen. An Bord der Aurora, einer Art getunter Dampflok, begibt sich der Spieler auf die Reise durch das, was einst Russland war, gen Osten, wo es angeblich eine neue, lebenswerte Welt geben soll.

Für Freunde simulierter Luftkämpfe gibt es am 01.02.2019 in Form von Ace Combat 7 endlich Nachschub.

Anthem

Der SciFi-Open-World-Shooter Anthem, der am 22.02.2019 veröffentlicht wird, erinnert ein wenig an Destiny, was nicht zuletzt auch an dem stark auf Koop-Missionen ausgelegten Gameplay liegt. Eine Singleplayer-Kampagne gibt es aber auch. In der Rolle sogenannter Freelancer besteigen Spieler riesige, Mech-artige Kampfanzüge (Javelins), mit deren Hilfe sich allerlei Monster ausschalten lassen. Das führt wie bei den meisten Action-RPG-Shootern dazu, dass man stetig bessere Waffen und Ausrüstungsteile erhält.

Anno 1800

Der deutsche Spieleentwickler Blue Byte schickt am 26.02.2019 mit Anno 1800 den neusten Teil der erfolgreichen Aufbaustrategie-Reihe ins Rennen. Im Zeitalter der industriellen Revolution geht es wie immer darum, neue Technologien zu entwickeln, fremde Länder zu entdecken, Städte zu errichten und Handel zu betreiben. Auch lassen sich Kriege führen - allerdings nur noch zu Wasser, Landschlachten wurden in diesem Anno-Teil komplett gestrichen. Dafür fallen die Seeschlachten umso epischer aus, zumindest für Anno-Verhältnisse. Fremde Inseln und Städte lassen sich auch mittels kriegerischer Handlungen einnehmen – hier genügt es, die Häfen der jeweiligen Stadt mit der eigenen Flotte vom Wasser aus zu attackieren, bis die Moral niedrig genug für eine Übernahme ist.

Diese und weitere Neuerscheinungen im Februar haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Spiel Genre Plattform Release-Datum

Ace Combat 7: Skies Unknown

Flugsimulation

Windows, PS4, Xbox One 01.02. The Occupation Adventure

Windows, PS4, Xbox One 05.02. Astroneer Weltraum-Survival Windows, Xbox One

06.02. God Eater 3 Action-RPG Windows, PS4 08.02. Tanneberg First-Person-Shooter Windows, Mac, Linux 13.02. Crackdown 3 Action-Shooter Windows, Xbox One

15.02. Far Cry New Dawn Action-Shooter Windows, PS4, Xbox One 15.02. Jump Force Anime-Kampfspiel Windows, PS4, Xbox One 15.02. Metro Exodus Endzeit-Shooter Windows, PS4, Xbox One 15.02. Anthem Coop-Shooter Windows, PS4, Xbox One 22.02. Trials Rising Rennspiel Windows, PS4, Xbox One, Switch 26.02.

Anno 1800 Aufbaustrategie Windows 26.02.

Dirt Rally 2.0 Rennspiel Windows, PS4, Xbox One 26.02.



