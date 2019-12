Vorschau: Neue PC-Spiele im Januar 2020

Das neue Jahr beginnt recht übersichtlich was neue Spiele betrifft, liefert aber trotzdem vielversprechenden Nachschub für Fans unterschiedlicher Genres. Mit von der Partie sind unter anderem die Action-RPGs "Monster Hunter World: Iceborn" und "Dragon Ball Z: Kakarot". Für Strategie-Freunde gibt es von der Taktik-Legende "Commandos 2" und dem Echtzeit-Strategie-Klassiker "Praetorians" jeweils ein HD-Remaster.

Monster Hunter World: Iceborn

In Monster Hunter World werden Spieler zu Monster-Jägern in einer riesigen offenen Spielewelt. Das recht simple Spielprinzip bietet überraschend viel Abwechslung, wenngleich es doch eigentlich immer nur um das eine geht. Das Monster-Hunter-Ökosystem hält unzählige Monster in allen erdenklichen Größen und Formen bereit, die es im Spielverlauf zu erlegen gilt. Dazu stehen dem Spieler 14 unterschiedliche Waffengattungen zur Verfügung, die sich stetig verbessern und mit anderer Ausrüstung kombinieren lassen.

Zudem erlernt man mit der Zeit neue und stärkere Fähigkeiten, die es richtig einzusetzen gilt. Die Kämpfe gestalten sich je nach Monster unterschiedlich schwer und auch unterschiedlich lange. Außerdem verfügen Gegner über keinen "Lebensbalken", sodass man sich voll und ganz auf das Kampfgeschehen konzentrieren kann. Mit Monster Hunter World: Iceborn erscheint am 09.01.2020 nun die erste (und wohl auch letzte) große Erweiterung für das Hauptspiel.

Commandos 2 HD Remaster

Mit Commandos 2 HD Remaster kehrt eine fast 20 Jahre alte Taktik-Legende als vollständig überarbeitete Neuauflage zurück. Als Spieler übernimmt man in Commandos 2 das Kommando über eine Elitetruppe der Alliierten im Zweiten Weltkrieg und versucht den Kriegsverlauf an bekannten Schauplätzen zu beeinflussen. Dafür stehen in den Missionen vor allem Mittel bereit, die es ermöglichen, unentdeckt zu handeln. So positioniert man seine Männer taktisch klug, um Wachen abzulenken oder zu überwältigen, Sprengladungen anzubringen oder sensible Dokumente zu entwenden. Wird man dabei entdeckt und löst den Alarm aus, sieht man sich in den meisten Fällen mit einer Überzahl von Gegnern konfrontiert, die schwierig bis gar nicht in den Griff zu bekommen ist. Commandos 2 HD Remaster wird ab dem 24.01.2020 für Windows, Mac und Linux verfügbar sein.

Dragon Ball Z: Kakarot

Dank des Action-RPGs Dragon Ball Z: Kakarot bekommen Freunde der Anime-Serie von 1989 (Deutschsprachige Erstausstrahlung 2001) ab dem 17.01.2020 erstklassigen Fan-Service geboten. Dragon Ball Z: Kakarot verspricht nostalgische Gefühle, indem es den Spieler die Geschichte der Serie durchspielen lässt. Die Spielewelt ähnelt dabei sehr stark der Anime-Vorlage und auch beliebte Charaktere wie Son-Goku, Vegeta, Son-Gohan sowie ihre Widersacher Freezer, Cell oder Boo wirken auf den ersten Blick wie eine hübsch aufpolierte Version ihrer Serien-Verwandtschaft. Neben den effektgeladenen Kämpfen - inklusive Kamehameha, Genkidama und Original-Soundtrack - erwarten den Spieler auch Nebenaktivitäten wie Training, Angeln, Essen und zwischenmenschliche Beziehungen zu anderen, bekannten Dragonball-Z-Charakteren.

Diese und weitere Neuerscheinungen im Januar haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Spiel Genre Plattform Release Monster Hunter World: Iceborn Action-RPG Windows, PS4, Xbox One

09.01. The Alliance Alive HD Remastered JRPG Windows

16.01. Dragon Ball Z: Kakarot Anime-Action Windows, PS4, Xbox One

17.01. The Walking Dead: Saints & Sinners Survival-RPG Windows 23.01. Commandos 2 HD Remaster Echtzeit-Taktik Windows, Linux, Mac 24.01. Praetorians HD Remaster Echtzeit-Strategie Windows

24.01. Journey to the Savage Planet Koop-Abenteuer Windows 28.01. Bastide Strategie Windows Januar

