Vorschau: Neue PC-Spiele im Juli 2019

Ein Sommerloch müssen Adventure-Fans im Juli nicht befürchten: gleich fünf Neuerscheinungen für den PC lassen sich dem Genre zuordnen. Vom klassischen Point-&-Click-Titel (Yet Another Hero Story) bis hin zum interaktiven Film (Beyond: Two Souls) wird dabei jeder Geschmack bedient. Wer unter einem nervösen Zeigefinger leidet, dürfte sich im Wolfenstein-Ableger Youngblood wohlfühlen. Wir zeigen diese und weitere Juli-Highlights für PC-Spieler in der Übersicht.

Wolfenstein: Youngblood

Das Spin-Off zum 2017 erschienen Ego-Shooter Wolfenstein II: The New Colossus wird am 26.07. veröffentlicht und soll die Wartezeit auf Wolfenstein 3 verkürzen. Die Handlung spielt 19 Jahre nach den Ereignissen aus dem zweiten Teil. Zum ersten Mal steuert man nicht B.J. Blazkowicz, sondern eine der beiden Zwillingstöchter Jess oder Soph. Auf der Suche nach ihrem Vater kämpft sich das Geschwisterpaar durch das vom Regime besetzte Paris der 1980er und unterstützt so zugleich die Résistance. Weil der Titel als Koop-Spiel designt wurde, übernimmt idealerweise ein menschlicher Mitspieler die Kontrolle über die zweite Schwester. Wer lieber alleine spielt, kann sich von der KI unterstützen lassen.

Stranger Things 3

Am 04.07. erscheint die dritte Staffel der beliebten Netflix Serie Stranger Things. Zeitgleich zum Start erscheint das offizielle Adventure-Spiel in 16-Bit-Pixelgrafik für Windows und Mac OS X. Insgesamt stehen zwölf Spielcharaktere zur Auswahl, darunter die mit psychokinetischen und telepathischen Fähigkeiten ausgestattete Eleven, Polizeichef Hopper oder der fiese Billy. Während man die Ereignisse der dritten Staffel nachspielt, erkundet man die Stadt Hawkins, löst Rätsel und kämpft gegen das Böse der “anderen Seite”. Anders als beim Vorgänger wird es einen lokalen Koop-Modus geben, im Solo-Modus könnt ihr der zweiten Figur über “Buddy Commands” Anweisungen geben.

Beyond: Two Souls

Mystisch geht es ebenfalls in Beyond: Two Souls zu. Als Spieler begleitet man über einen Zeitraum von 15 Jahren das Leben von Jodie Holmes, die über übernatürliche Kräfte verfügt. Der Mix aus Film und Videospiel mit Ellen Page und Willem Dafoe in den Hauptrollen kam erstmals 2013 für die Playstation 3 heraus, am 22.07. erscheint der Psychothriller mit Action-Elementen dann auch für den PC. Allerdings wird das Spiel der “Heavy Rain”-Macher Quantic Dream exklusiv im Epic Store erhältlich sein.

Diese und weitere Neuerscheinungen im Juni haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Spiel Genre Plattform Release Stranger Things 3: The Game Action-Adventure Windows, Mac 04.07. Sea of Solitude

Adventure Windows 05.07. Godhood Götterspiel Windows, Mac, Linux 10.07. Poly Mole Puzzle Windows, Mac, Linux 12.07. Arizona Derby Arcade-Racer Windows 13.07. Lost Region Survival-Sandbox Windows 15.07. Nightmare Reaper Shooter Windows 16.07. Warlocks 2: God Slayers Action-RPG Windows 18.07. Lost Ember Adventure Windows 19.07. Beyond Two Souls Adventure Windows 22.07. Wolfenstein: Youngblood Shooter Windows 26.07. Yet Another Hero Story Point & Click Windows, Mac Juli FIA European Truck Racing Championship Simulation Windows Juli

