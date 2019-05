Vorschau: Neue PC-Spiele im Juni 2019

Die Formel 1 erhält im Juni in Form von F1 2019 erneut Einzug auf den PC und die Konsolen. Für ein gepflegtes JRPG-Erlebnis steht derweil Octopath Traveler in den Startlöchern, das bereits auf der Switch viele Anhänger gefunden hat. Wir zeigen die Juni-Highlights für PC-Spieler in der Übersicht.

Octopath Traveler

Das rundenbasierte JRPG Octopath Traveler gibt es schon seit rund einem Jahr für die Nintendo Switch, am 07.06.2019 erscheint es nun auch für den PC. Octopath Traveler schickt den Spieler auf eine abenteuerliche Reise durch die Fantasy-Welt von Osterra, wo effektreiche Pixel-Kämpfe gegen allerlei Monster warten. Jeder der acht zur Verfügung stehenden Charaktere hat nicht nur unterschiedliche Fähigkeiten, sondern auch eine eigene Geschichte inklusive Nebenmissionen. Sowohl die Optik als auch das rundenbasierte Gameplay scheinen von JRPGs wie Final Fantasy VII oder Chrono Trigger inspiriert zu sein, dennoch versprüht Octopath Traveler einen ganz eigenen Charme.

F1 2019

Mit der F1 2019 Anniversary Edition schickt Codemasters am 28.06.2019 den neusten Ableger des offiziell lizenzierten Rennspiels zur Formel 1 ins Rennen. Die Simulation bietet neben den 21 authentischen Rennstrecken natürlich auch die offiziellen Teams und Fahrer sowie deren fahrbare Untersätze. Die Jubiläumsedition hat außerdem den Ferrari F10 (Alonso/Massa) und den McLaren MP4-25 (Hamilton/Button) aus der Formel-1-Saison 2010 im Gepäck. Wer bereit ist, nochmal 10 Euro auf den Kaufpreis von rund 55 Euro für die Standardversion draufzulegen, der darf mit der Legends Edition bereits drei Tage vor Release starten und erhält außerdem Zugriff auf Rennfahrer-Legende Ayrton Senna und seinen McLaren MP4/5B von 1990 sowie Alain Prost und den Ferrari F1-90. Neben einem Meisterschafts-Modus für Einzelspieler hält F1 2019 auch eine Online-Liga bereit.

Warhammer: Chaosbane

Das Hack-and-Slash-RPG Warhammer: Chaosbane ist das erste Spiel seiner Art, das im Warhammer-Fantasy-Universum spielt. Für die Schlachten gegen unzählige Monster stehen dem Spieler vier spielbare Charaktere zur Auswahl, die sich jeweils in ihrer Spielweise, der Art ihrer Ausrüstung und ihren Fertigkeiten unterscheiden. Der Soldat agiert als "Tank", der besonders viel einstecken kann, der Zwerg ist auf Nahkampf spezialisiert, der Hochelf bedient sich der Macht der Magie, während der Waldelf sich als eine Art Jäger versteht. Warhammer: Chaosbane bietet einen Story-Modus, einen Boss-Rush-Modus sowie zahlreiche Dungeons, die sich alleine oder auch im Multiplayer-Coop-Modus spielen lassen. Das Gemetzel startet am 04.06.2019.

Steel Division 2

Bereits für den April angekündigt, erscheint Steel Division 2 nun mit rund zwei Monaten Verspätung am 20.06.2019. Der Genre-Hybrid, der Echtzeit- mit Runden-Strategie verbindet, schickt den Spieler an die Ostfront, um dort unter anderem die Operation Bagration durchzuführen und gegen die Armeen des Dritten Reichs zu kämpfen. Die eigentlichen Kämpfe zwischen den gewählten Einheiten finden dabei in Echtzeit statt, während die Planung der Gefechte und die Armee-Verwaltung rundenbasiert ablaufen. Für die Schlachten stehen mehr als 600 authentische Einheiten zur Verfügung, die tatsächlich im Zweiten Weltkrieg zum Einsatz kamen. Die Gefechte finden auf 25 Karten statt, die mitunter bis zu 150x100 Kilometer groß sind. Neben der Singleplayer-Kampagne stehen auch ein Koop-Modus sowie ein Multiplayer-Modus zur Verfügung, bei dem man sich online mit anderen Spielern messen kann.

Diese und weitere Neuerscheinungen im Juni haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Spiel Genre Plattform Release-Datum

Warhammer: Chaosbane Hack and Slash Windows, PS4, Xbox One

04.06.

Octopath Traveler JRPG Windows, Switch

07.06.

Steel Division 2 Strategie Windows

20.06. Sinking City Action-Adventure Windows, PS4, Xbox One 28.06. F1 2019 Renn-Simulation Windows, PS4, Xbox One 28.06. My Friend Pedro Indie-Action Windows Juni

