Vorschau: Neue PC-Spiele im Juni 2020

Der Spiele-Sommer beginnt im Juni recht verhalten. Obwohl nur wenige neue Titel erscheinen, gibt es dennoch ein paar vielversprechende Kandidaten, darunter die komplett überarbeitete Command&Conquer: Remastered Collection. Außerdem gibt es für Fans von Horror- und Survival-Spielen mit Those Who Remain und Maid Of Sker gleich zwei spielenswerte Genre-Vertreter.

Disintegration

Disintegration versteht sich selbst als Hybrid aus First-Person-Shooter und Echtzeitstrategie. Die umfangreiche Einzelspieler-Kampagne schickt den Spieler in eine Sci-Fi-Welt, in der ein Überleben nur durch die sogenannte Integration möglich ist. Dabei wird das menschliche Gehirn in eine Art Roboter integriert. Der Roboter-Körper verleiht dem Spieler besondere, übermenschliche Fähigkeiten, die im Kampf gegen Computer-Gegner oder auch menschliche Gegner im PVP-Modus zum Einsatz kommen. Außerdem lassen sich während der Kämpfe Bodentruppen befehligen, die aktiv in das Geschehen eingreifen oder auch Nebenaufgaben, wie das Sammeln von Gegenständen, übernehmen können. Disintegration erscheint am 16. Juni 2020 für den PC sowie die gängigen Konsolen.

Command & Conquer: Remastered Collection

Mit der Command & Conquer: Remastered Collection geht am 05. Juni 2020 die Neuauflage eines der besten Strategie-Spiele aller Zeiten an den Start. Die generalüberholte Spiele-Sammlung beinhaltet die Strategie-Klassiker Command & Conquer: Der Tiberiumkonflikt und Command & Conquer: Alarmstufe Rot. Außerdem sind die drei Erweiterungen Ausnahmezustand, Gegenangriff und Vergeltungsschlag in dem Paket enthalten. Die Remastered Collection wurde im Vergleich zum Original von 1995 optisch deutlich aufgemotzt und mit zeitgemäßer 4K-Grafik versehen. Der ikonische Soundtrack wurde ebenfalls überarbeitet, ebenso wie der Multiplayer-Modus und die Benutzeroberfläche. Die Command & Conquer: Remastered Collection wurde in Zusammenarbeit mit der Community entwickelt und verspricht ein Strategie-Hit zu werden, der nicht nur nostalgische Gefühle weckt, sondern auch mit aktuellen Strategie-Titeln mithalten kann.

Those Who Remain

Das Indie-Horrorspiel Those Who Remain bietet ab dem 28. Mai 2020 echten Psycho-Horror für Windows-Rechner und die aktuelle Konsolen-Generation. In der düsteren Stadt Dormont sieht sich der Protagonist Edward mit einer Welt konfrontiert, die eine Mischung aus Realität und dunkler Parallelwelt zu sein scheint. Ein unfassbares Grauen trachtet Edward nach dem Leben, der nach einer durchzechten Nacht in Dormont versucht, seine verkorksten Familienverhältnisse wieder auf die Reihe zu bekommen. Edward wird dabei nicht nur mit den Fehlern aus seiner Vergangenheit konfrontiert, sondern auch mit abenteuerlichen Rätseln und lebensbedrohlichen Situationen, die zum Einen im real erscheinenden Teil und zum Anderen im dunklen und übernatürlichen Teil der Stadt stattfinden. Those Who Remain scheint auf den ersten Blick nicht nur die Psyche des Spiel-Charakters auf die Probe zu stellen und ist somit wohl nichts für schwache Nerven.

Diese und weitere Neuerscheinungen im Juni haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Spiel Genre Plattform Release-Datum

Those Who Remain Horror

Windows, PS4, Xbox One, Switch 28.05. Diabotical Multiplayer-Shooter Windows

01.06. Command & Conquer: Remastered Collection Strategie Windows

05.06. Disintegration FPS Windows, PS4, Xbox One 16.06. SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated Action-Abenteuer Windows, PS4, Xbox One, Switch 23.06. Fairy Tail JRPG Windows, PS4, Switch 25.06. Maid Of Sker Survival-Horror Windows, PS4, Xbox One, Switch Juni

